Porto. Casas de luxo na Foz atingem os 3,5 milhões

O Centro Histórico do Porto é muito apreciada pelos franceses. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Foz é a zona mais exclusiva e dispendiosa da cidade do Porto. O preço de uma moradia pode atingir os 3,5 milhões de euros e um apartamento de tipologia T2 pode custar quase 400 mil euros.

É nos territórios que compõem a União de Freguesias da Foz, Nevogilde e Aldoar e o Centro Histórico do Porto que se encontram as habitações mais caras da Invicta, com o preço por metro quadrado a ascender até aos 5 mil euros.

Mas o preço não afasta os clientes nacionais. Segundo a Engel & Völkers, imobiliária de origem alemã especializada em imóveis de luxo, 55% dos compradores são portugueses e estão focados em comprar na zona da Foz, Nevogilde, Marechal Gomes da Costa ou na Avenida da Boavista.

De acordo com os dados da imobiliária, o preço de um apartamento T4 em Nevogilde pode atingir 1,6 milhões de euros, enquanto uma moradia pode custar perto de 3 milhões de euros. Já em Aldoar, as casas estão com valores de comercialização entre os 250 mil e os 900 mil de euros.

Franceses gostam projetos de reabilitação

Os franceses são os principais investidores em imobiliário no Porto. Segundo a Engel & Völkers, estes clientes procuram habitações na zona histórica e na baixa do Porto, com foco nos projetos de reabilitação.

Os brasileiros são a segunda nacionalidade que mais procura esta cidade do Norte para adquirir uma casa. Estes investidores procuram habitações em toda a zona costeira do Porto, mas também em Matosinhos e Gaia.

Logo a seguir vêm os ingleses, que investem mais na zona da Foz, mas também na zona da baixa do Porto. Os alemães procuram por casas mais contemporâneas na zona da Foz.