Porto. Israelitas investem 3,5 milhões na Alma da Baixa

Projeto do edifício Alma da Baixa © D.R.

Os israelitas da Velocity Investments estão a investir 3,5 milhões de euros no desenvolvimento do projeto residencial Alma na Baixa, no Porto.

O empreendimento, situado na Rua do Almada - em plena Baixa portuense -, faz parte de um carteira de investimentos da Velocity na cidade que já ascende a 50 milhões de euros.

A empresa de origem israelita, que entrou no mercado imobiliário portuense em 2017, considera que o Porto, dada a hospitalidade da sua população, "é a melhor cidade do mundo para viver".

E, por isso, a Velocity pretende "dobrar nos próximos anos" os seus investimentos na Invicta, ou seja, reforçar a carteira para os 100 milhões de euros.

O projeto Alma na Baixa, a implantar numa área de 1197 metros quadrados, contempla a construção de 16 apartamentos (tipologias T0 a T2), com áreas entre 41,4 e 95,6 metros quadrados.

Os preços vão desde os 199.500 euros aos 419 mil.