Portugal Sotheby's abre 50 vagas para escritórios do Estoril, Oeiras e Cascais

Cascais © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

A Portugal Sotheby's Realty, agência imobiliária especializada no segmento de luxo, quer recrutar 50 novos colaboradores para os escritórios do Estoril, Oeiras Restelo e Cascais. com o objetivo de reforçar a sua liderança neste território.

A empresa vai organizar um Talent Day, no próximo dia 21 de abril, que decorrerá no Hotel Sheraton, em Cascais, de forma a dar a conhecer a sua atividade aos potenciais candidatos.

Os novos colaboradores vão beneficiar de um período de formação que lhes permitirá conhecer a cultura, os valores e o modelo de trabalho da Portugal Sotheby's Realty, tornando-os especialistas do mercado imobiliário residencial de luxo, diz a agência em comunicado.

A Portugal Sotheby's garante ainda que os novos Private Brokers vão ter acesso ao novo modelo de comissionamento, que integra várias vertentes de desenvolvimento pessoal e profissional, incluindo formações diferenciadoras (redes sociais, marketing digital, e executivas de gestão) e acesso a elevadas comissões.

Segundo a Portugal Sotheby's, "o plano de recrutamento de 50 novos colaboradores pretende responder ao crescimento robusto da empresa nos três escritórios da linha de Cascais".