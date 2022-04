Portugal tem menos 13% de casas à venda face ao ano anterior

Stock de casas para venda reduziu 13% no primeiro trimestre de 2022 face ao período homólogo em 2021 © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

A escalada de venda de casas verificada no ano passado provocou uma descida global de 13% no stock do parque habitacional português disponível à venda no primeiro trimestre de 2022, face ao ao período homólogo em 2021, segundo um estudo publicado esta terça-feira pelo Idealista.

Relativamente à oferta de habitação à venda, os dados dão conta de que esta desceu em 16 capitais de distrito, encontrando-se Coimbra a liderar o ranking, com menos 34% de casas para venda, seguindo-se Leiria (-25%), Braga e Setúbal (-20% em ambas as cidades).

Segundo o portal imobiliário, Faro e Évora (-19%) encontram-se a seguir, fazendo-se acompanhar por Viana do Castelo (-13%), Lisboa (-12%), Porto (-12%), Aveiro (-11%), Ponta Delgada (-11%), Viseu (-10%), Beja (-9%) e Funchal (-3%). As cidades onde a descida da oferta foi menos acentuada foram Bragança, com 2%, e Santarém, com apenas 1%.

Por outro lado, indica o Idealista, Vila Real, foi a cidade onde mais cresceu a oferta (28%). Juntamente com Castelo Branco (7%), as duas cidades afirmam-se como as únicas analisadas onde a oferta habitacional à venda aumentou.

Quanto ao stock disponível nos distritos e nas ilhas, a tabela é liderada pelos distritos de Faro com menos 25% de casas, Leiria (-19%) e Coimbra (-18%), seguindo-se Lisboa (-16%), Porto (-12%), Santarém (-12%), Setúbal (-12%), Bragança (-9%) e Braga (-8%).

Os distritos onde a oferta de casas à venda menos desceu foram Aveiro (-7%), Ilha de São Miguel (-6%), Ilha da Madeira (-5%), Beja (-3%) e Évora (-1%), revela o estudo.

A contrariar a tendência, com o stock a subir 18% no último ano, está o distrito de Vila Real e, logo a seguir, Viseu (12%), Castelo Branco (11%) e Viana do Castelo (1%).