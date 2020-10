Preço das casas cai 8,3% em Lisboa entre julho e setembro

© D.R.

O preço médio das casas usadas no distrito de Lisboa caiu, entre julho e setembro, 8,38% para 336 mil euros quando comparado com o trimestre anterior. Em paralelo, o stock de imóveis aumentou 10,5%, totalizando agora a oferta quase 25 mil unidades.

Os dados são da Casafari e apontam para uma perda da resiliência do mercado residencial face aos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

No distrito do Porto, a quebra foi menos acentuada. No terceiro trimestre deste ano, o preço das casas recuou 0,8% para quase 205 mil euros quando comparado com o trimestre anterior. Na segunda maior cidade do país, a oferta de casas subiu 9,6% para 18.536.

No total do país, o preço dos imóveis registou uma quebra de 0,51%, adianta a Relatório de Mercado do terceiro trimestre de 2020 da proptech portuguesa.

O concelho de Lisboa foi o que registou o preço médio de venda mais elevado do distrito, atingindo os 275 mil euros. Seguiram-se os concelhos de Cascais e Oeiras, com valores de 271 mil e 169 mil euros, respetivamente.

O Porto (278 mil euros), Matosinhos (235 mil) e Póvoa de Varzim (198 mil) foram os concelhos no distrito do Porto com o preço médio de venda mais caro no terceiro trimestre.

Rendas aumentam

Segundo a Casafari, os preços médios no mercado do arrendamento voltaram a subir em Lisboa e no Porto no terceiro trimestre deste ano.

O distrito de Lisboa apresentou a renda média mais elevada do país, da ordem dos 13,9 euros por metro quadrado, ainda assim sem variação significativa fase aos seis meses anteriores (13,8 euros). No distrito do Porto, o valor médio das rendas ascendeu a 10 euros o metro quadrado, caindo um euro face a junho deste ano.

No concelho de Lisboa, os preços médios aumentaram nas três tipologias mais comuns (T1, T2 e T3), entre os 0,8% e os 1,6%. No Porto, registaram-se variações entre os 1,1% e os 10%.