Preço das casas em Cascais aumentou quase 30% desde 2020

O estudo incidiu em casas de tipologia T2 e T3 com terraço em 16 localizações de praia situadas em França, Itália, Espanha e Portugal. © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

A Casafari, plataforma europeia de dados imobiliários, revelou esta quarta-feira que o valor do metro quadrado da habitação em Cascais sofreu um aumento de 29,7% entre 2020 e o primeiro semestre deste ano, fixando-se em 6.962 euros.

A tecnológica analisou a evolução dos preços de casas de tipologia T2 e T3 com terraço em 16 localizações de praia situadas em França, Itália, Espanha e Portugal neste período e concluiu que só Biarritz, em França, tem agora um preço por metro quadrado superior ao de Cascais: 9.131 euros.

O valor do metro quadrado da habitação em Cascais é superior ao de Nice (6.228 euros) e de Saint-Malo (5.876 euros), zonas balneares francesas.

Com base nos dados do primeiro semestre deste ano, a Casafari conclui que Cascais é mesmo a localização com o preço médio pedido mais elevado por propriedade, cerca de 1,090 milhões de euros, entre as 16 cidades analisadas.

Neste parâmetro, adquirir casa em Cascais fica muito mais dispendioso do que em qualquer outra cidade de praia analisada no estudo da plataforma. Em Biarritz (a segunda localização mais cara), o preço médio pedido ronda os 738 mil euros.

Entre as cidades de praia com os preços médios mais altos de França, Itália, Espanha e Portugal, destaca-se ainda Palma de Maiorca (556 mil euros) e San Sebastián (539 mil), no país vizinho, e Nice (quase 504 mil), em França.

De acordo com o estudo, em 12 das 16 localizações de praia alvo deste estudo registaram-se aumentos dos preços por metro quadrado em apartamentos T2 e T3 com terraço desde junho de 2020.

Em Portugal, as maiores subidas do preço do metro quadrado desde 2020 até junho deste ano ocorreram em Vila Nova de Milfontes (um crescimento de 36,3%, para 2.342 euros)), em Lagos (mais 32,2%, para 3.417 euros), em Cascais (como já referido um aumento de 29,7%, para 6.962 euros) e em Albufeira (mais 29,53%, para 3.273 euros).

Das quatro localizações nas quais se verificou uma redução nos preços dos imóveis, três situam-se em Itália: Trieste registou uma quebra de 14,1%, para 2.251 euros, Palermo viu cair o valor da habitação em 9,3%, para 1.357 euros e em Cagliari verificou-se um recuo de 2,1%, para 2.430 euros.