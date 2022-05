Preço das casas para arrendar subiu 1,2% em maio. Saiba onde é mais caro e mais barato

© Arquivo

Os preços das casas para arrendar em Portugal, segundo o portal imobiliário Idealista, sofreram uma subida de 1,2% no mês de maio, comparativamente ao mês anterior. De acordo com os dados revelados esta segunda-feira pelo índice de preços da plataforma, arrendar uma casa tinha um custo de 11,2 euros por metro quadrado (m2) no final do mês de maio, tendo em conta o valor mediano. Em relação à variação trimestral, a subida foi de 2,6% e a anual de 1,7%.

Preços nas capitais de distrito

O preço do arrendamento subiu no mês de maio em seis capitais de distrito do país.

Lisboa continua a ser a capital de distrito onde é mais caro arrendar casa, tendo um custo mediano de 14,2 euros por m2. Seguem-se o Porto com um custo de 11,1 euros/m2 e o Funchal de 10,3 euros/m2, ocupando o segundo e terceiro lugares das capitais de distrito mais caras, respetivamente.

Faro (9 euros/m2), Aveiro (8,6 euros/m2), Setúbal (8,5 euros/m2), Coimbra (7,5 euros/m2) e Ponta Delgada (6,8 euros/m2) completam a lista das mais caras para arrendar.

Aveiro lidera na subida com 4,3%, seguindo-se Lisboa (2%), Porto (1,4%), Santarém (1,3%) e Leiria (1%). Por seu turno, os preços desceram em Viseu (-9,5%), Coimbra (-4,5%), Ponta Delgada (-2,1%), Braga (-2%), Viana do Castelo (-1,7%), Faro (-0,6%) e Setúbal (-0,6%).

As cidades mais económicas para arrendar casa são Viseu (5,1 euros/m2), Santarém (5,6 euros/m2), Viana do Castelo (6,1 euros/m2), Leiria (6,4 euros/m2) e Braga (6,5 euros/m2).

Distrito e ilhas

Dos distritos analisados, os preços desceram em Viana do Castelo (-3,5%), Coimbra (-2,95), Braga (-1,9%), Viseu (-0,6%), Aveiro (-0,3%) e Porto (-0,1%). Os preços subiram menos de 5% em Faro (3,9%), Santarém (3,2%), Vila Real (3%), Castelo Branco (2,5%), Ilha da Madeira (2,4%), Ilha de São Miguel (1,9%) e Lisboa (1,8%). As menores subidas fazem-se sentir em Leiria (0,9%) e Setúbal (0,7%).

De referir que, de acordo com o ranking dos distritos mais caros para arrendar casa, Lisboa lidera (13,4 euros/m2), seguido por Faro (10,9 euros/m2), Porto (9,9 euros/m2). Depois segue-se a Ilha da Madeira (9,7 euros/m2), Setúbal (9,1 euros/m2), Viana do Castelo (7,2 euros/m2), Coimbra (7,2 euros/m2) e Ilha de São Miguel (7,2 euros/m2). Segue-se Aveiro (6,9 euros/m2), Leiria (6,8 euros/m2), Braga (6,7 euros/m2).

Os preços mais em conta encontram-se em Vila Real (4,4 euros/m2), Viseu (5,1 euros/m2), Castelo Branco (5,5 euros/m2) e Santarém (5,7 euros/m2).

Descidas em duas regiões

Durante o mês de maio, os preços das casas para arrendar desceram só em duas regiões.

Quem lidera as descidas é o Norte (-0,6%), seguindo-se o Alentejo (-0,2%). Por outro lado, quem lidera as subidas é o Algarve (3,9%), seguem-se a Região Autónoma da Madeira (2,5%), Área Metropolitana de Lisboa (1,7%), Região Autónoma dos Açores (0,5%) e Centro (0,1%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 13 euros/m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (10,9 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (9,7 euros/m2) e Norte (9,2 euros/m2). Do lado oposto encontram-se o Centro (6,6 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (6,9 euros/m2) e o Alentejo (7,7 euros/m2) que são as regiões mais baratas.