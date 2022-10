Preços das casas aumentam em 17 capitais de distrito, mas Lisboa manteve-se estável

© Orlando Almeida/Global Imagens

As casas ficaram mais caras em 17 capitais de distrito, entre julho e setembro, sendo que Évora liderou as subidas (13,1%). Em Lisboa, sem surpresas, continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa, com um custo de 5002 euros por metro quadrado. No entanto, os preços das casas na capital mantiveram-se estáveis e no Porto subiram 2,3%, nesse período. Já em relação à variação anual os preços das casas em Portugal subiram 5,4%.

Os preços das casas em Portugal não tiveram oscilações no terceiro trimestre do ano, em comparação com o trimestre passado. Comprar casa tinha um custo de 2388 euros por metro quadrado (m2) no final do mês de setembro deste ano, de acordo com o valor mediano, segundo os dados avançados pelo índice de preços do portal imobiliário Idealista esta terça-feira.

Cidades capitais de distrito

Os preços das casas no terceiro trimestre subiram em 17 capitais de distrito com Évora (13,1%), Guarda (9,1%) e Faro (7,8%) a liderarem a lista. Seguem-se Beja (7,7%), Santarém (7,6%), Funchal (7%), Aveiro (6,7%), Setúbal (6,4%), Ponta Delgada (6,3%). Ainda Leiria com 6,2%, Castelo Branco (5,8%), Braga (4,8%), Coimbra (4,7%), Portalegre (3,7%), Porto (2,3%). As cidades de Bragança (0,6%) e Viana do Castelo (0,3%) encerram a lista.

Por outro lado, os preços desceram em Vila Real (-2,9%) e Viseu (-0,1%).

Onde é mais caro comprar casa?

Lisboa, sem surpresas, continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa, por 5002 euros por metro quadrado (m2), como já vimos, e Portalegre a mais barata (652 euros/m2).

No Porto, o valor é de 3133 (euros/m2) e Funchal (2552 euros/m2), ocupando o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

A seguir vem Faro (2493 euros/m2), Aveiro (2423 euros/m2), Setúbal (2090 euros/m2), Évora (1933 euros/m2), Coimbra (1656 euros/m2), Ponta Delgada (1553 euros/m2), Braga (1525 euros/m2), Viana do Castelo (1391 euros/m2), Leiria (1302 euros/m2), Viseu (1277 euros/m2) e Vila Real (1090 euros/m2).

As cidades mais económicas da lista são: Portalegre (652 euros/m2), Castelo Branco (789 euros/m2), Guarda (795 euros/m2), Bragança (808 euros/m2), Beja (884 euros/m2) e Santarém (945 euros/m2), onde o valor é mais baixo na compra de casa.

Distritos e Ilhas

Relativamente às maiores subidas de preços estes tomaram lugar na ilha de São Jorge (22,6%), Vila Real (8,6%), Beja (7,4%), ilha da Madeira (6,9%), ilha Terceira (6,6%), Aveiro (6,2%), ilha de São Miguel (5,7%) e Setúbal (5,5%).

Seguem-se Bragança (4,7%), Santarém (4,5%), Faro (4%), Braga (3,4%), ilha de Porto Santo (3,2%), Viseu (3,1%) Viana do Castelo (2,7%), Évora (2,2%), Castelo Branco (2%), Coimbra (1,6%), Porto (1,5%), Portalegre (1,4%), Guarda (0,6%), ilha do Faial (0,4%) e Leiria com 0,1%.

Por seu turno, os preços desceram na ilha de Santa Maria (-2,2%), Lisboa (-1%) e ilha do Pico (-0,4%).

De acordo com o ranking dos distritos mais caros para comprar casa, quem lidera é a capital lisboeta com 3795 euros por metro quadrado. Seguem-se Faro (2899 euros/m2), Porto (2385 euros/m2), ilha da Madeira (2302 euros/m2), Setúbal (2227 euros/m2), Aveiro (1624 euros/m2), ilha de Porto Santo (1539 euros/m2), Braga (1411 euros/m2), Leiria (1389 euros/m2), ilha de São Miguel (1350 euros/m2) e Coimbra (1226 euros/m2).

Seguem-se Viana do Castelo (1180 euros/m2), ilha de São Jorge (1173 euros/m2), ilha de Santa Maria (1151 euros/m2), Évora (1120 euros/m2), ilha do Pico (1027 euros/m2) e ilha do Faial (1019 euros/m2).

É possível economizar preços mais acessíveis em Portalegre (636 euros/m2), Guarda (665 euros/m2), Castelo Branco (724 euros/m2), Bragança (819 euros/m2), Beja (881 euros/m2), Viseu (926 euros/m2), Vila Real (943 euros/m2), Santarém (970 euros/m2), terminando na ilha Terceira (1017 euros/m2).

Por regiões

Durante o terceiro trimestre, os preços das casas subiram em todas as regiões do país com exceção da Área Metropolitana de Lisboa (-0,5%). Quem lidera as subidas é a Região Autónoma da Madeira (6,8%), seguindo-se a Região Autónoma dos Açores (4,4%) e o Algarve (4%). Depois, o Alentejo (3,4%), Centro (3%) e o Norte (1,4%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 3430 euros por metro quadrado, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (2899 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2282 euros/m2) e Norte (2003 euros/m2).

Do lado oposto, encontram-se a Região Autónoma dos Açores (1221 euros/m2), o Alentejo (1277 euros/m2) e Centro (1289 euros/m2), que são as regiões mais baratas.