Preços das casas caem 8,2% no centro do Porto

Centro Histórico do Porto © David Tiago/Global Imagens

Os preços das casas no conjunto das Áreas de Reabilitação Urbana da Baixa e do Centro Histórico do Porto registaram uma queda de 8,2% no segundo semestre de 2020 face aos seis meses anteriores. Em termos homólogos, verificou-se uma descida de 4,8%.



Segundo avança a Confidencial Imobiliário em comunicado, a descida em cadeia sucede a uma valorização de 3,7% no primeiro semestre, que inverteu a trajetória observada nos seis meses anteriores, quando os preços caíram 9,3%.

Em termos homólogos, embora desagravando a descida de 5,9% observada no primeiro semestre, a queda nos últimos seis meses consolida um ciclo de três semestres consecutivos de perdas.

Os preços nas Áreas de Reabilitação Urbana da Baixa e do Centro Histórico do Porto terminaram 2020 num nível 13,7% abaixo do primeiro semestre de 2019.

O comportamento dos preços neste território foi monitorizado pela Confidencial Imobiliário através do Índice de Preços da Baixa e Centro Histórico do Porto.