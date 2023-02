Preços das casas desaceleram em metade dos municípios com mais de 100 mil habitantes

Preços das casas desaceleram em 12 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes (Imagem de arquivo) © Gonçalo Villaverde/Global Imagens

Guimarães, Porto e Cascais foram os três municípios dos 24 com mais de 100 mil habitantes onde os preços das casas sofreram maior desaceleração no terceiro trimestre de 2022. Ainda segundo dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), Maia e Matosinhos lideram os aumentos. Já Lisboa registou uma ligeira aceleração.

No mesmo período, o preço mediano de alojamentos familiares situou-se nos 1492 euros por metro quadrado (euros/m2), correspondendo a uma subida de 13,5% face ao terceiro trimestre do ano anterior. Ainda assim, representa um decréscimo de 0,1% face ao segundo semestre do ano passado.

"No 3º trimestre de 2022, ocorreu uma desaceleração dos preços da habitação em 12 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes (sete no 2º trimestre de 2022), destacando-se com decréscimos mais acentuados que o registado no País (-4,3 pontos percentuais), Guimarães (-8,3 p.p.), Porto (-6,5 p.p.), Cascais (-4,8 p.p.), Leiria e Loures, ambos com -4,6 p.p. e Braga (-4,4 p.p.)", destaca o INE nas Estatísticas de Preços da Habitação ao Nível Local. "Em sentido oposto, houve um aumento da taxa de variação homóloga entre o 2º e 3º trimestre em 11 municípios, evidenciando-se Maia (+12,7 pontos percentuais) e Matosinhos (+12,1 p.p.). Em Lisboa registou-se uma ligeira aceleração (+0,7 p.p.)."

Valores por região do País

Com valores superiores por metro quadrado face aos do País (1492 euros/m2), destacam-se no terceiro trimestre de 2022 o Algarve e as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com valores medianos de habitação de 2 378 euros/m2 (+13,8% face ao período homólogo), 2 156 euros/m2 (+16,1%) e 1 660 euros/m2 (+20,4%), respetivamente. "A sub-região Viseu Dão Lafões (-4,8%), foi a única a registar uma diminuição homóloga dos preços da habitação no 3º trimestre de 2022. Tal como em anteriorestrimestres, o Alto Alentejo apresentou o menor preço mediano de venda de alojamentos familiares (492 euros/m2 )".

Já com taxas de variação homólogas superiores à do País (+13,5%), destacam-se a Região Autónoma dos Açores (+24,1%), o Alentejo Litoral (+22,3%), a Lezíria do Tejo (+19,5%), o Alto Tâmega (+16,8%), a Região de Aveiro (+16,3%) e o Alentejo Central (+14,9%).

Entre os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, Cascais foi o que apresentou os maiores valores medianos para a compra de um T4 e Lisboa liderou nas restantes tipologias. "A maior diferença entre os valores medianos nas quatro tipologias do alojamento registou-se no Porto, entre as tipologias T0 ou T1 (2 895 euros/m2) e T4 ou superior (2 093 euros/m2)".

O INE avança ainda que o valor mediano das casas transacionadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro foi de 2199 euros/m2, ficando abaixo dos 2292 euros/m2 no trimestre anterior. Já no caso de compradores com domicílio fiscal em Portugal, este valor foi de 1464 euros/m2, com uma subida de apenas três euros face ao trimestre anterior.