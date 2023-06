Preços das casas na Comporta aumentaram 165% desde 2019

A região do litoral alentejano tem pouca oferta residencial. © Leonardo Negrão/Global Imagens

Os preços das casas na Comporta registaram uma subida exponencial nestes últimos anos. A freguesia alentejana viu o segmento residencial valorizar mais de 165% desde 2019. No ano passado, o aumento foi 67% em 2022, com o valor médio de oferta a rondar os 6.500 €/m2.

A justificação para este disparar de preços foi a entrada de "algum produto residencial novo" na região, que está a consolidar a sua posição no mercado residencial de luxo, diz o mais recente estudo da Engel & Völkers (E&V).

E os estrangeiros têm demonstrado uma clara apetência pelo território, onde se inclui também Melides. O ticket médio de aquisição ronda os 600 mil euros, revela o Vitor Paiva, diretor da marca imobiliária na Comporta.

Os investidores estrangeiros que procuram a E&V são sobretudo alemães, suíços, britânicos e belgas, embora a agência registe o interesse crescente dos norte americanos pelo litoral alentejano. Estes compradores representam cerca de 60% do total das transações de habitação da E&V na Comporta.

Mas esta escalada de preços pode trazer um revés na procura. Em maio deste ano, a Comporta e Melides registavam valores médios de oferta a rondar os 8.000 €/m2 e 11.000 €/m2, respetivamente. A consequência mais imediata será um eventual aumento do tempo de comercialização, que agora ronda os onze meses.

Oferta escassa

Estas zonas do litoral alentejano oferecem também pouca escolha. Segundo o estudo, no primeiro trimestre deste ano, o número total de casas em oferta para venda no concelho de Alcácer do Sal, onde se localiza a freguesia da Comporta, rondava os 250 fogos, entre novos e usados. Nos últimos três anos foram construídos, em média, 19 fogos anualmente.

O estudo adianta ainda que "o output efetivo de construção nova em Alcácer do Sal nos próximos anos vai depender da capacidade dos promotores em realizarem as obras já licenciadas, considerando as atuais condicionantes de falta de mão-de-obra e elevados custos dos materiais de construções, não sendo claro que as casas já licenciadas sejam construídas e entrem no mercado".

Na freguesia de Melides, concelho de Grândola, a oferta é ainda mais diminuta, não havendo atualmente produto residencial novo. Vitor Paiva estima que a construção de novas casas no litoral alentejano deverá registar "algum aumento nos próximos 12 meses".