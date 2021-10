RAR Imobiliária apresenta três projetos no SIL

A promotora vai divulgar dois projetos no Porto e um em Lisboa. © Reinaldo Rodrigues / Global Imagens

A RAR Imobiliária, empresa do Grupo RAR, vai apresentar três projetos no Salão Imobiliário de Portugal (SIL), a maior e mais importante feira do setor no país, que terá lugar entre 7 e 10 de outubro, em Lisboa, sendo que a novidade será o Boavista 5205, na zona da Foz, no Porto. Este empreendimento, que representa um investimento de 12 milhões de euros, terá oito habitações T4 e T4+1 distribuídas por quatro andares, e um piso de garagem. A maioria possui espaço exterior e piscina privativos.

A promotora portuguesa, que tem focado a sua atuação no desenvolvimento de complexos residenciais para o segmento alto, levará também ao SIL o condomínio de moradias Quinta do Paço do Lumiar, em Lisboa, que tem a assinatura do arquiteto Eduardo Souto de Moura - prémio Pritzker 2011. O empreendimento, que se encontra na fase final de comercialização, é composto por dezassete casas térreas, onze T3+1, um T3 e cinco T4+1, cada uma com piscina privativa. Com este projeto, a RAR Imobiliária pretende afirmar-se como player de referência na Grande Lisboa.

A empresa vai ainda apresentar o Novo Parque, em Matosinhos, lançado já em 2020, e que se distingue pela proximidade à praia e ao Parque da Cidade, no Porto. O empreendimento é composto por 73 apartamentos, com tipologias T1 a T4+1, distribuídos em dois edifícios e espaço comercial no rés-do-chão, e caracteriza-se por possuir grandes fachadas envidraçadas com varandas. Segundo diz empresa em comunicado, "este projeto tem a particularidade de, numa prumada de um dos edifícios, ter sido desenvolvido um conceito diferente para seis apartamentos, que pretendem "desafiar" as relações social-privado". Foram criados espaços híbridos e comunicantes que permitem que os espaços se abram e fechem consoante as necessidades de quem neles habita.