RE/MAX em crescimento fecha terceiro trimestre com vendas de 1,7 mil milhões

A RE/MAX registou um volume de negócios de 1,7 mil milhões de euros no terceiro trimestre do ano, um aumento de 39,5% face ao mesmo período de 2020. Este foi "o melhor trimestre de sempre" da rede que opera no país há 21 anos, avança em comunicado, sinal que o mercado imobiliário português manteve o dinamismo apesar dos efeitos nefastos da pandemia na economia.

"Num ano pautado por alguma incerteza e por uma retoma gradual das várias atividades económicas, a rede regista o seu melhor trimestre de sempre, tanto em número de transações, como em volume de negócios", sublinha Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX, na nota enviada às redações.

Para esta performance histórica da rede imobiliária, contribuíram as 20.471 transações registadas entre julho e setembro deste ano, uma subida de 18,7% face a igual período de 2020, alavancada nas operações concretizadas pelos portugueses.

Segundo a RE/MAX, os portugueses foram responsáveis por 81,2% das transações de compra e arrendamento de casa registadas no terceiro trimestre deste ano, seguindo-se os brasileiros, que reforçaram a segunda posição, para uma quota de 5,8%, os franceses (1,3%) e os norte-americanos (1,1%).

Entre julho e setembro, os apartamentos e as moradias foram as propriedades mais comercializadas pela RE/MAX, representando 57,2% e 26,3% do total, respetivamente. As tipologias mais procuradas nos apartamentos foram os T2 (45%), seguindo-se os T3 (34,4%), os T1 (14,4%).

Cerca de 8,8% dos imóveis negociados neste período foram terrenos, seguiram-se as lojas (2%), quintas (1,3%) e 4,4% deveram-se a outros tipos de imóveis.

Lisboa lidera o top 10 do número de transações negociadas por concelho no período em análise, com 2.623, 12,8% do total registado pela RE/MAX. Sintra (6%), Oeiras e Cascais (3,4% cada), Almada (2,7%), Amadora (2,6%), Porto (2,5%), Vila Nova de Gaia e Loures (2,4% cada) e Braga (2,3%) completam este ranking.

A RE/MAX fechou o terceiro trimestre com 375 agências, mais 5,3% face ao homólogo de 2020, e 9.742 consultores, um crescimento de 3,7%.