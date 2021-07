RE/MAX fecha semestre com crescimento de 43% no volume de negócios

© VITOR CUPERTINO/Global Imagens

A RE/MAX contabilizou um volume de negócios de 2,95 mil milhões de euros no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 43,6% face ao período homólogo de 2020.

A imobiliária foi responsável por 36.617 transações neste período, um aumento de 45%. Segundo sublinha em comunicado, este foi "o segundo melhor semestre de sempre da rede" e reflete "o atual cenário de recuperação do mercado".

Os portugueses respondem por 84,5% das transações da RE/MAX entre janeiro e junho, seguindo-se os brasileiros (4,7%), os ingleses (1,1%) e os franceses (1,1%), revela a imobiliária.

Os apartamentos foram o tipo de propriedade mais transacionada no semestre, com um peso de 62%. Neste segmento, e como é habitual no mercado português, os T2 e T3 foram os mais procurados.

As moradias representaram 21,4% do total comercializado pela RE/MAX, destacando-se as tipologias T3 e T2.

Os terrenos pesaram 7,2% no total de transações, as lojas 3,4% e as quintas 1,1%.

Segundo a RE/MAX, foram as quintas e os terrenos que registaram maiores índices de crescimento em transações.

"As quintas registaram um acréscimo de 59% e os terrenos quase duplicaram, com um crescimento de 97% face ao período homólogo", nota a imobiliária.

Beatriz Rubio, CEO da RE/MAX Portugal, destaca que o segundo trimestre do ano foi o melhor de sempre da rede em transações imobiliárias, "com os meses de abril, maio e junho a superarem pela primeira vez as 20 mil transações em três meses".

A gestora está otimista quanto à performence do setor e da rede imobiliária no atual exercício. Como adianta, "a reanimação da atividade económica, o retorno de algum do investimento internacional, as melhorias nos índices do setor do turismo e a própria evolução da segurança sanitária, contribuirão para um bom desempenho do setor imobiliário".