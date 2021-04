Rendas caíram 6% no espaço de um ano

© PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

As rendas das casas desceram 6% em Portugal no último ano. Em Lisboa, a quebra é de 18% e no Porto é de 8% entre o primeiro trimestre de 2020 e o mesmo período de 2021, avança a Confidencial imobiliário.

Em termos trimestrais, as rendas no país também registam uma tendência decrescente. No primeiro trimestre de 2021 reduziram 2,6% face ao quarto trimestre de 2020, consolidando quatro trimestres consecutivos de decréscimo.

Em Lisboa, a variação homóloga de -18% acentua a quebra de 16,8% registada no final de 2020. Em termos trimestrais, as rendas na capital recuaram 3,7% no 1º trimestre de 2021, descendo há cinco trimestres consecutivos.

No Porto, a descida homóloga das rendas no primeiro trimestre de 2021 é mais forte do que a observada no final do ano, quando este indicador atingiu -4,5%. No comportamento de curto-prazo, as rendas no Porto desceram 3,2% no 1º trimestre de 2021, uma variação trimestral idêntica à observada no 4º trimestre de 2020. Este é o terceiro trimestre de descida das rendas no Porto.

As rendas das casas em Portugal apresentavam um valor médio de 9,4€/m2 nos contratos realizados no 1º trimestre de 2021, ascendendo a 12,2€/m2 em Lisboa e a 10,0€/m2 no Porto.