Rendas das casas em Lisboa mantém-se 18% abaixo do período pré-covid-19

As rendas das casas em Lisboa terminaram o terceiro trimestre deste ano 17,9% abaixo dos níveis pré-covid, de acordo com os resultados do Índice de Rendas Residenciais da Confidencial Imobiliário hoje divulgados.

Este indicador atenuou face aos dois trimestres anteriores, quando as rendas na capital apresentavam uma quebra de 19,9% relativamente ao período anterior à pandemia.

Apesar deste diferencial continuar a ser acentuado, esta é a primeira vez que o declive das rendas praticadas face ao pré-covid se desagrava, refere.