Sierra precisa de talento no novo ciclo de crescimento

A Sonae Sierra iniciou um novo rumo estratégico para o seu negócio assente na reconversão urbana e na criação de cidades do futuro, no reforço da área de prestação de serviços, na expansão da atividade de gestão de fundos de investimento e na preparação dos centros comerciais para uma nova era. O plano, que começou a ser desenhado ainda antes da pandemia e que foi aprovado no final do ano passado, tem já previsto um investimento de mil milhões de euros, a aplicar nos próximos cinco anos, no desenvolvimento de espaços urbanos sustentáveis, reunindo projetos de caráter residencial, comercial e de escritórios. Para garantir o sucesso destas novas linhas estratégicas, a empresa decidiu implementar um programa de transformação organizacional. Uma das lacunas detetadas foi a necessidade de atrair talento.

Inês Drummond Borges, com uma carreira profissional feita na Vodafone e na Worten, foi chamada a liderar este projeto de transformação organizacional, que terá de estar implementado até 2025. A gestora tem agora nas suas mãos o desafio de preparar as equipas da empresa para este ciclo onde diversificação, digitalização e sustentabilidade são palavras-chave. Como afirma, "cheguei à Sierra com uma missão clara: tirar o melhor partido do imenso know-how e experiência das nossas pessoas para acelerar um processo de transformação cultural e do modo de operar da empresa, crítico para a execução bem-sucedida desta nova estratégia, impulsionando um novo ciclo de crescimento", diz a chief transformation officer da Sonae Sierra. Na mala trouxe "a experiência de como criar uma visão integrada do cliente e transversal a todas as unidades de negócio, um maior foco comercial e mais agilidade e colaboração no contexto da transformação digital em que todos vivemos".

A sua missão é preparar as equipas para a deteção de oportunidades de negócio em áreas do mercado imobiliário onde, até agora, a empresa não operava. O diagnóstico já está feito, mas o processo de implementação é longo e exigente. Como adianta, é necessário "aumentar o foco na compreensão do perfil e necessidades do cliente, de forma transversal às diferentes unidades de negócio", para aumentar a capacidade de construir propostas de valor que potenciem o sucesso da atividade comercial. Em simultâneo, a empresa necessita de "atrair e desenvolver perfis de talento e skills diversificados" para complementar a organização. Por último, "criar uma cultura mais participativa, colaborativa e com maior agilidade nos processos de tomada de decisão e acelerar a digitalização das formas de trabalhar e criar valor".

Encontradas as lacunas organizacionais que exigem uma reconversão, Inês Drummond de Andrade desenhou um plano em três eixos interdependentes: comercial, pessoas e cultura. Como explica, na área comercial, "pretendemos provocar um efeito catalisador de foco no cliente e, para tal, precisamos de coordenar informação, linguagem, processos e ferramentas de trabalho". No que toca aos colaboradores, o objetivo é encontrar "soluções para atrair e reter talento jovem, dinâmico e diverso" e "valorizar, mobilizar e desenvolver" as equipas existentes, a par com o reforço das competências comerciais, digitais e de liderança para o futuro. A responsável quer criar um ambiente de cultura da empresa, onde a mensagem da nova estratégia seja clara a todos para que haja "sentido de propósito em todos os níveis da organização", potenciando um "desempenho mais proativo, autónomo e colaborativo". Em paralelo, a Sonae Sierra entrará na fase da disrupção digital, começando pela revisão e simplificação de processos.

Para efetivar esse diagnóstico, o programa de transformação organizacional tem desenhados 54 projetos e iniciativas, dos quais 29 arrancaram já no final do primeiro trimestre deste ano. Segundo Inês Drummond de Andrade, o processo é interativo e sujeito a análise a cada seis meses, podendo ser ajustado em função dos resultados atingidos e dos gaps que forem encontrando. Para esta mudança, a gestora tem o apoio de cerca de 50 pessoas dos pelouros da coordenação comercial, recursos humanos, sistemas e comunicação.

A Sonae Sierra tem uma nova assinatura comunicacional: "Open Mind. Greater Value". "Open Mind" porque o negócio entrou numa nova era, de espírito aberto e mais flexível. "Greater Value" porque o crescimento da empresa está assente na geração de maior valor económico, ambiental e social.



Neste novo ciclo de crescimento, a empresa liderada por Fernando Guedes de Oliveira assumiu como um dos focos prioritários o desenvolvimento de projetos urbanos sustentáveis, que integrem áreas residenciais, comerciais, escritórios e lazer, numa visão de cidade de futuro. O objetivo é reunir, de forma sustentável, todo um mundo a 15 minutos de distância, conceito que ganhou força com a pandemia.