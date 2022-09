Só 2% das casas para arrendar em Lisboa custam menos de 750 euros mensais

Casas em Lisboa © Rita Chantre / Global Imagens

Em Lisboa, só 2% dos imóveis no mercado de arrendamento estão abaixo dos 750 euros por mês. No Porto, são 12% os imóveis no mercado de arrendamento com este teto de renda e, numa pesquisa alargada a todo o País, são 21%.

Este são dados de um estudo publicado pelo portal imobiliário Idealista, que avança que "a velocidade com que diminui o stock de imóveis no mercado imobiliário português parece estar a afetar o preço das rendas".

O comunicado explica ainda que "se se aumentar o valor das rendas até mil euros mensais, o intervalo de preço representa 45% do total da oferta disponível".

Analisando por capitais de distrito, há cidades onde predominam rendas por menos de 750 euros mensais., como é o caso de Castelo Branco e Bragança, locais onde as casas para arrendar custam menos do que esse valor. Seguem-se Guarda, onde 75% das rendas são de valor inferior, Santarém (64%), Vila Real (63%), Ponta Delgada (60%), Viseu (60%), Coimbra (58%) e Leiria (54%).

Por seu turno, em Lisboa, só 2% dos imóveis no mercado de arrendamento são inferiores aos 750 euros mensais. Seguem-se o Funchal, na Madeira (7%), Faro (11%), Porto (12%), Braga (16%), Setúbal (27%), Aveiro (32%) e Viana do Castelo (46%).

Se analisarmos os imóveis para arrendar por menos de mil euros por mês em "mercados mais exclusivos", onde as rendas são mais caras, conclui-se que 8% da oferta em Lisboa custa menos de mil euros mensais, seguida pelo Funchal (20%), Porto (33%) e Faro (53%).

Arrendamento por distritos

Já por distritos, é em Castelo Branco onde predominam as rendas por menos de 750 euros por mês, representando 91% da oferta disponível.

Seguem-se Portalegre (89%), Bragança (88%), Vila Real (85%), Viseu (75%), Santarém (69%) e Coimbra (65%).

No sentido contrário, no distrito de Lisboa, apenas 5% dos imóveis no mercado de arrendamento são inferiores a 750 euros mensais e apenas 20% das casas custam menos de mil euros por mês. Seguem-se o Porto (19%), ilha da Madeira (20%), Setúbal (27%), Faro (28%), Aveiro (38%), Braga (41%), Leiria (46%) e Viana do Castelo (47%).

Já nos distritos de Portalegre, Castelo Branco, Bragança, Viseu e Vila Real, todos as casas para arrendar nos distritos custam menos de mil euros por mês. Pelo mesmo valor mensal, a oferta em Coimbra é de 95%, em Santarém de 91%, em Aveiro de 87% e em Braga de 85%. Seguem-se Viana do Castelo (82%), Leiria (81%), Setúbal (74%), Faro (57%), Porto (48%) e ilha da Madeira (35%).