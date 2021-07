Só 21% das casas portuguesas têm ar condicionado para enfrentar o calor dos próximos dias

Guarda é a cidade portuguesa com menos casas anunciadas para venda e arrendamento equipadas com A/C (1%), seguindo-se Bragança e Vila Real (4% e 5, respetivamente).

Dinheiro Vivo 16 Julho, 2021 • 09:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Depois de um último fim de semana de muito calor, os termómetros voltam a subir. Apesar do calor, a maioria das casas portuguesas não está preparada com ar condicionado para enfrentar a estação mais quente do ano.

Analisadas mais de 300 mil casas à venda e em arrendamento, o site Idealista, adianta num estudo lançado esta sexta-feira que apenas 21% das habitações em Portugal no mercado imobiliário têm sistema de ar condicionado, sendo que é na Guarda que se regista a menor percentagem (1%) de A/C.

Por outro lado, Faro (41%), Viseu (38%), Aveiro (26%), Lisboa (25%) e Coimbra (20%) são respetivamente as zonas com as casas mais bem equipadas a nível de ar condicionado para venda e arrendamento. O Porto chega apenas aos 19% de imóveis com A/C, ficando abaixo da média nacional (21%).

O estudo informa ainda que há uma diferença significativa entre a oferta de casas climatizadas para venda e entre aquelas que são para arrendar, tendo em conta que 21% das casas para comprar têm A/C, ao contrário das de arrendamento, com apenas 19%.

Se olharmos para os valores de cada cidade, a tendência é a mesma. Como por exemplo, em Lisboa há 26% de casas para comprar com ar condicionado e apenas 21% para arrendar. Em Braga, 35% das habitações à venda têm A/C, comparativamente aos 18% no mercado de arrendamento. Em Coimbra, Faro, Viseu e Aveiro verifica-se igualmente a mesma discrepância dos números. No Porto, tanto para comprar ou arrendar, regista-se a mesma percentagem, 19%, de habitações climatizadas.

Em Évora, apenas 15% das casas para comprar tem sistema de climatização, enquanto para arrendar chegam aos 27%. Mas a situação mais crítica verifica-se em Beja, Guarda e Portalegre, onde nenhuma das casas para arrendar têm ar condicionado.

Na tabela abaixo é possível consultar todos os dados recolhidos.