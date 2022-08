Sonae Sierra e Bankinter constituem sociedade para aquisição do Atrium Saldanha

Edifício do Atrium Saldanha, em Lisboa © DR

A Sonae Sierra e o Bankinter anunciaram esta terça-feira ter comprado o edifício do Atrium Saldanha, em Lisboa, mantendo o grupo vendedor Fibeira, de Armando Martins, 20% da nova sociedade resultante do negócio, cujo valor não foi divulgado.

Em comunicado, os intervenientes avançam que a operação -- "em fase de conclusão e sujeita a aprovação pela Autoridade da Concorrência" - consiste na constituição de uma Sociedade Portuguesa de Gestão e Investimento Imobiliário (SIGI), que adquirirá 100% das ações da Imobiliária do Saldanha, S.A. (Imosal), proprietária do emblemático imóvel de lojas e escritórios, localizado na praça Duque de Saldanha, no centro da capital.

"Esta operação dará acesso, principalmente em Portugal, a um investimento de longo prazo, a uma operação com volume relevante e a um ativo seguro e resiliente", salientam, considerando tratar-se de "um novo marco na sua estratégia de criação de instrumentos de investimento alternativos".

O edifício do Atrium Saldanha foi desenvolvido há 24 anos pelo vendedor, Armando Martins, que encomendou o projeto ao arquiteto Ricardo Bofill e, até agora, tem sido responsável pela gestão do ativo.

De acordo com o comunicado, a nova Sociedade Portuguesa de Gestão e Investimento Imobiliário, denominada Atrium BIRE SIGI, terá como acionistas o Bankinter e a Sonae Sierra (ambos gestores da SIGI e do ativo), um grupo de investidores da Banca Patrimonial do Bankinter (de Espanha e de Portugal) e o vendedor e ex-proprietário do imóvel, grupo Fibeira, que "manterá uma participação relevante, de 20%, na nova Sociedade".

Segundo sustentam, o "conhecimento do ativo" por parte do vendedor "será, sem dúvida, um contributo muito valioso para o seu futuro".

De acordo com os dados hoje divulgados, o ativo tem uma área bruta locável de 31.000 metros quadrados e uma ocupação "próxima de 100%", sendo um edifício de uso misto que combina escritórios, comércio e estacionamento e conta, atualmente, com mais de 100 inquilinos, estando a maior parte do arrendamento concentrada em escritórios.

Uma vez terminada a operação, o Atrium BIRE SIGI será o 18.º veículo de investimento lançado pelo Bankinter Investment nos últimos seis anos e o quinto veículo de investimento criado em parceria entre o Bankinter e a Sonae Sierra, replicando os modelos da ORES Portugal, ORES Socimi e outros.

"Com esta operação, o Bankinter mantém a sua estratégia de criação de alternativas de investimento, como uma proposta de valor para os seus clientes de elevado património e institucionais, investindo em setores económicos e em atividades da economia real perfeitamente selecionadas pelo seu potencial de crescimento, procurando sempre o melhor gestor profissional para cada tipo de investimento, que também investe com o Bankinter no veículo que vai gerir, o que mostra um claro alinhamento de interesses", lê-se no comunicado.

Já para a Sierra "esta operação está perfeitamente alinhada com a estratégia de crescimento do seu negócio de 'Investment Management', em parceria com destacados investidores internacionais".

"Com este veículo, a área de 'Investment Management' da Sonae Sierra gere já 4.800 milhões de euros em fundos de investimento na Europa, dos quais 1.200 milhões de euros pertencem a ativos fora dos centros comerciais, sendo um dos gestores de investimento imobiliário de referência na Península Ibérica", precisa.

O Bankinter Investment é a subsidiária da 'Investment Banking' do Bankinter, uma atividade que o banco tem vindo a desenvolver há sete anos e a partir da qual tem dinamizado uma plataforma de investimentos alternativos.

A entidade lançou 18 veículos de investimentos alternativos com um capital comprometido por investidores de mais de 3.700 milhões de euros que, incluindo o financiamento de projetos, representa atualmente uma carteira de ativos sob gestão de mais de 6.500 milhões de euros que ultrapassará os 9.150 milhões de euros quando todos os veículos estiverem 100% investidos.

Entre os setores de investimento destacam-se as energias renováveis, o imobiliário, as residências estudantis, o setor hoteleiro, o setor logístico, as infraestruturas, as superfícies comerciais e o capital de risco.

Indiretamente detida pela Efanor Investimentos, 'holding' controlada pela família Azevedo, a Sonae Sierra dedica-se ao desenvolvimento, investimento e gestão de centros comerciais e outros ativos imobiliários destinados a atividades comerciais.

A Sonae Sierra é proprietária de 27 ativos de imobiliário na Europa e na América do Sul, entre os quais o centro comercial Vasco da Gama e o Colombo, em Lisboa, estando presente em 11 países e gerindo globalmente mais de 8.000 milhões de euros em ativos imobiliários de diferentes setores e usos.

O grupo de empresas ligado à Fibeira tem desenvolvido projetos nas áreas de imobiliário e hotelaria, nomeadamente a participação em 40% da sociedade Realtejo (Hotel Hyatt Regency a inaugurar em Setembro deste ano), no Museu-Hotel no Palácio Condes da Ribeira Grande em Lisboa (obra em curso) e o projeto na Quinta/Palácio do Correio-Mor, com cerca de 220.000 metros quadrados de construção acima do solo destinado a habitação, escritórios, saúde, hotelaria e centro de congressos e arte contemporânea.

A agência Lusa noticiou na segunda-feira que a Sonae Sierra tinha notificado a Autoridade da Concorrência da compra do Atrium Saldanha, de acordo com um aviso publicado pelo regulador.

A operação de concentração notificada resulta da aquisição pela Sonae Sierra do controlo exclusivo da Imosal - Imobiliária do Saldanha, sociedade controlada pela Kostas e que é a proprietária e gestora do Atrium Saldanha.