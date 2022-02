Sonae Sierra e Grupo Ferreira vão construir complexo de escritórios de última geração no Porto

O complexo de escritórios será desenvolvido com uma linguagem arquitetónica contemporânea, da autoria da Broadway Malyan © Sonae Sierra

Através de uma parceria, a Sonae Sierra e o Grupo Ferreira vão desenvolver um complexo de escritórios de última geração na zona empresarial do Porto, anunciou esta terça-feira a empresa, em comunicado. Resultante de um investimento de cerca de 42 milhões de euros, o projeto de construção contará com uma "arquitetura contemporânea, flexível e com exigentes requisitos de sustentabilidade".

De acordo com a Sonae Sierra, o novo complexo de escritórios irá beneficiar, não só de uma excelente localização, com também de uma eficiente rede de transportes públicos e espaços verdes exteriores. O espaço "proporcionará bem-estar, conforto e flexibilidade aos seus utilizadores", conclui.

"Este projeto enquadra-se no objetivo estratégico da Sonae Sierra de ser um player chave na reconversão urbana e no desenvolvimento das cidades do futuro, através da promoção de projetos urbanos sustentáveis, diferenciadores e inovadores.", afirma Alexandre Fernandes, administrador da área de developments da Sonae Sierra, acrescentando que, perante o atual contexto de recuperação do mercado de escritórios do Porto, a empresa ambiciona destacar-se ao "desenvolver um projeto único em termos de qualidade, dimensão e sustentabilidade". Do outro lado, Rui d"Ávila, administrador do Grupo Ferreira, considera que "com este projeto, o Porto e a Zona Empresarial do Porto consolidarão a sua presença no espaço internacional das cidades competitivas mais procuradas pelas empresas dinâmicas e de talento".

O projeto é composto por uma torre de escritórios com cerca de 19 mil metros quadrados de área bruta, nove andares e 338 lugares de estacionamento subterrâneo. Estima-se ainda que cada piso tenha aproximadamente dois mil metros quadros, sem barreiras ou colunas, varandas e uma vista panorâmica de 360 graus. De modo a proporcionar um elevado desempenho ambiental e energético, segundo a Sonae Sierra, o complexo foi concebido mediante "exigentes requisitos de sustentabilidade".

Com o licenciamento já concluído, prevê-se o início da construção para o segundo semestre deste ano e a sua conclusão no final de 2023.