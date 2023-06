Sonae Sierra lança em Lisboa projeto no conceito de cidades dos 15 minutos

O República 5 tem 11.600 metros quadrados, distribuídos por 12 pisos, destinados a escritórios. © D.R.

A Sonae Sierra e a Signal Capital juntaram-se para desenvolver um projeto imobiliário de uso misto (escritórios e habitação) em Lisboa, sob o conceito das cidades de 15 minutos.

​O República 5, que as duas empresas garantem ter sido concebido para responder a elevados padrões de sustentabilidade e garantir um desempenho ambiental e energético em linha com as práticas ESG -Environmental, Social and Corporate Governance, ficará concluído no primeiro trimestre do próximo ano.

Em comunicado, os dois parceiros adiantam que o República 5 tem 11.600 metros quadrados (m2), distribuídos por 12 pisos, destinados a escritórios. A área residencial é composta por cerca de 2.400 m2, que darão lugar a 20 apartamentos.

O empreendimento localiza-se no Saldanha, permitindo aos futuros inquilinos encontrar todos os serviços num raio de 15 minutos sem uso de carro (a cidade dos 15 minutos).

A Sonae Sierra, conhecida pelo seu portfólio de centros comerciais no país, e a Signal Capital, empresa de investimento privado e de gestão de ativos com sede em Londres, não revelaram o valor do investimento.

No comunicado, Colman McCarthy, partner real estate da Signal Capital, diz que "o empreendimento República 5 é, não só uma excelente oportunidade de investimento, como vem dar vida a um projeto parado há décadas naquela que é uma das zonas mais emblemáticas de Lisboa".