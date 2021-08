Sonae Sierra leva o "Mesa na Praça" ao Mercado Municipal de Braga

O projeto permitiu criar cerca de 60 postos de trabalho diretos e mais de 100 indiretos.

Com dez quiosques e contando com nomes de excelência na área gastronómica, o novo conceito quer revitalizar a zona do centro histórico da cidade de Braga. Tendo como base valores como a tradição, a cultura, mas também a sustentabilidade e a inovação, o espaço contará com o conceito inédito Chackburger, que será a estreia do chef Chakall em Braga, apostando em 100% carne angus e hambúrgueres vegetarianos. Não faltará ainda a típica iguaria bracarense (frigideiras) e outros pastéis da região na Frigideiras da Praça, como um bom vinho das várias zonas do país na Vinoteca à Braga.

As sandes de leitão assado do Forno do Leitão do Zé, os pratos típicos de Itália pelo chef Vitor Peixoto, o Tribunal da Cerveja e a Confeiteira Moura são também outras das ofertas disponíveis em breve no espaço. Haverá ainda uma gelataria tradicional e artesanal, Pappa"Lab, gerida pela jovem bracarense Marta Rito Bezerra e que faz questão de serem usados produtos adquiridos no mercado.

Carlos Jesus, head of Business Development da área de Property Management da Sonae Sierra, garante: "assegurámos a diferenciação e inovação dos conceitos e dos produtos disponíveis de modo a garantir aos visitantes uma oferta variada e aos operadores um ecossistema que cria valor para todos, como novo polo de atratividade na área da restauração", explica em comunicado.

O projeto, que não terá qualquer plástico no serviço ao cliente e apostará no comércio local, vai contribuir para a criação de aproximadamente 60 postos de trabalho diretos e outros cem indiretos.

O conceito do espaço interior foi desenvolvido pela Central Arquitetos, a Moniz Dias ficou encarregue da execução e a Edigma da instalação do sistema de vídeo.