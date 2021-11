Sonae Sierra quer investir 1000 milhões nos próximos cinco anos

Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra. © Artur Machado/Global Imagens

A Sonae Sierra prevê investir, nos próximos cinco anos, 1000 milhões de euros no desenvolvimento do que designa de "espaços urbanos sustentáveis", num total de 300 mil metros quadrados de área de construção. São projetos mistos, com componente residencial, comercial e de escritórios. Para já, vai avançar já em 2022 com a construção da terceira torre do Colombo, orçamentada em 100 milhões de euros, e com um empreendimento residencial em Bucareste, Roménia, cujo custo ronda os 22 milhões, revelou esta quarta-feira Fernando Guedes de Oliveira,

A empresa do grupo Sonae especializada no desenvolvimento de centros comerciais dá assim início à implementação da nova estratégia, aprovada no final do ano passado. Este novo ciclo de desenvolvimento, focado no espaço europeu, está centrado em quatro eixos: expansão do negócio de gestão de fundos de investimento, promoção imobiliária, reforço da área dos serviços e preparação dos centros comerciais para as mudanças que se avizinham no futuro.

Em síntese, a Sonae Sierra apercebeu-se que o mercado de centros comerciais na Europa "está maduro". "As oportunidades de continuar a crescer exclusivamente na indústria de centros comerciais são escassas", o que conduziu a empresa "a encontrar novas avenidas de crescimento", sublinhou hoje num encontro com jornalistas Fernando Guedes de Oliveira. Como lembrou, o último centro comercial da Sonae Sierra na Europa foi inaugurado em 2016. "Já vínhamos a sentir dificuldades em crescer neste negócio", disse.

No entanto, a Sonae Sierra "não está a sair dos centros comerciais", que continuarão "a ser o negócio core", assegurou Guedes de Oliveira. Ainda assim, não descarta a venda de ativos, caso surja uma boa oportunidade.