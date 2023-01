Sotheby's quer recrutar 20 colaboradores para escritórios de Lisboa

Sotheby´s quer contratar para escritórios de Lisboa e vai realizar um Talent Day no Parque das Nações © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Portugal Sotheby"s Realty quer contratar 20 colaboradores para os seus escritórios de Lisboa Centro e Lisboa Oriental (Amoreiras e Parque das Nações, respetivamente).

O recrutamento para estas vagas vai acontecer no Talent Day da empresa, que se realiza no próximo dia 1, no Hotel Eurostars Universal Lisboa, no Parque das Nações e será composto por três sessões que decorrerão ao longo dia. Durante estes períodos, os candidatos vão conhecer a Sotheby's e ficar a saber das oportunidades profissionais, para além de fomentar o contacto entre ambas as partes.

Os Talent Days da Sotheby"s têm acontecido em vários zona de Portugal a através deles, a empresa contratou, em 2022, mais de 20 novos colaboradores, "que após processo de formação conseguiram alcançar resultados de excelência", revelou a empresa em comunicado.

Os novos colaboradores vão beneficiar de um período de formação que lhes permitirá conhecer a cultura, os valores e o modelo de trabalho da Portugal Sotheby's Realty, tornando-os especialistas do mercado imobiliário residencial de luxo, explica a agência.

"Nas últimas semanas eleita a melhor cidade da Europa para nómadas digitais e também a quarta melhor cidade para expatriados, a popularidade de Lisboa continua a crescer e a evolução do mercado de luxo mostra precisamente o enorme potencial da capital portuguesa. Assim o processo de recrutamento é fundamental, para que continuemos a dar resposta a esta constante procura" explica Miguel Poisson, CEO da Portugal Sotheby"s Realty.

A empresa ressalva, ainda, que os novos colaboradores terão acesso ao novo modelo de comissionamento da Sotheby"s. Os interessados podem enviar a sua candidatura ao Talent Day para este link, até 31 de janeiro.