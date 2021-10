SPX compra mais 7,6 hectares na Quinta do Lago

O resort Quinta do Lago, no Algarve. © D.R.

A SPX - International Asset Management comprou à Caixa Geral de Depósitos (CGD) créditos hipotecários garantidos por dois terrenos com uma área total de 7,6 hectares no resort Quinta do Lago, no Algarve. O valor da transação não foi revelado, mas esta aquisição permite à SPX desenvolver projetos imobiliários para 850 novas camas.

Com esta operação, a SPX reforça a sua presença neste resort algarvio, depois de em novembro de 2020 ter adquirido à CGD por cerca de 95 milhões de euros o complexo turístico-residencial The Keys.

Agora, tem a possibilidade de desenvolver novos projetos naquele empreendimento de luxo de Almancil. Os terrenos adquiridos à CGD somam um potencial construtivo de 45.600 metros quadrados (28.200+17.400) aos 45.000 metros quadrados já detidos pela SPX.

Segundo comunicado enviado às redações, os terrenos têm uma capacidade construtiva de 850 camas, que se irão juntar às outras 72 unidades residenciais que a SPX detém no The Keys.

O lote designado AL1 fica localizado na zona Norte da Quinta do Lago, tem um potencial construtivo de 28.200 metros quadrados acima do solo e de até 500 camas. O lote ET3, junto ao complexo multidesportivo "The Campus", totaliza um potencial construtivo de 17.400 metros quadrados e mais 350 camas.

O negócio, que foi assessorado pela JLL, "vem colocar em evidência o continuado interesse dos investidores pelo mercado português de resorts, onde ao longo dos últimos 12 meses foram já investidas várias centenas de milhões de euros na aquisição de ativos para promoção", diz no comunicado Gonçalo Santos, Head of Capital Markets da consultora.