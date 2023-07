Subida das taxas de juro trava vendas da Century 21

Os valores médios de arrendamento dispararam 13,6% e fixaram a média nacional nos 1 127 euros. © Leonel de Castro/Global Imagens

A Century 21 Portugal registou uma faturação de 41,5 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, uma quebra de 9% face a igual período do ano anterior. O volume de negócios da rede de mediação imobiliária atingiu os 1 713 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2023, contabilizando uma descida de 5% face ao semestre homólogo.

"A principal razão da quebra de vendas é a subida das taxas de juro, que está a diminuir significativamente o poder de compra dos portugueses", justifica Ricardo Sousa, CEO da Century 21 Portugal.

Em comunicado, Ricardo Sousa lembra que "a diminuição do valor dos imóveis que os portugueses podem adquirir face à nova realidade das taxas de juro, conjugada com uma oferta de soluções habitacionais cada vez mais desadequada para o poder de compra das famílias portuguesas, resulta numa inevitável redução do número de transações".

Entre janeiro e junho deste ano, a Century 21 concretizou 8 402 transações de venda, menos 1402 do que em igual semestre de 2022. Esta quebra no negócio foi acompanhada pelo aumento de 10,7% no valor médio dos imóveis transacionados, que atingiu os 203 829 euros.

Neste indicador, o desempenho trimestral também é revelador da oferta no mercado: o valor médio dos imóveis transacionados entre janeiro e março rondava os 198 531 euros, mas entre abril, e junho já atingiu os 209 128 euros.

Ainda assim, a rede assistiu a um movimento de retoma entre o primeiro e o segundo trimestre do ano. Na comparação entre estes dois períodos, a faturação da Century 21 Portugal aumentou 12%, dos 19,5 milhões de euros para os 21,9 milhões de euros, o volume de negócios mediados subiu 9%, dos 821,5 mil euros para os 891,7 mil euros, as transações de venda aumentaram 3% e as operações de arrendamento recuperaram 0,3%.

No primeiro semestre deste ano, a Century 21 realizou 2 285 transações de arrendamento, menos 75 do que no mesmo período do ano passado. Os valores médios dispararam 13,6% face aos 992 euros registados no primeiro semestre de 2022 e fixaram a média nacional nos 1 127 euros, adianta a mediadora.

O peso das transações do segmento nacional na operação da Century 21 Portugal atingiu os 85%, enquanto o segmento internacional representou 15%. Os norte americanos valeram quase 5% do total das transações, seguindo-se clientes de países como França, Reino Unido, Brasil e Espanha.