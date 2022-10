Tâmega e Sousa investe 5,2 milhões em centro de tecnologia das madeiras e mobiliário

© Unsplash

Os municípios do Tâmega e Sousa vão criar, em Paços de Ferreira, um Centro de Tecnologia e Inovação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário, representando um investimento de 5,2 milhões de euros, informou esta segunda-feira a comunidade intermunicipal (CIM).

Segundo aquela CIM sediada em Penafiel, já foi realizada a reunião que formaliza o início do projeto, envolvendo 13 entidades públicas e privadas ligadas ao setor e às instituições do sistema científico e tecnológico da região.

Prevê-se que o projeto esteja operacional até ao final de 2024.

"O Centro de Tecnologia e Inovação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário é um dos 25 projetos considerados pelos municípios do Tâmega e Sousa como estruturante para este território e para a sua estratégia de desenvolvimento", lê-se numa nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O presidente do Conselho Intermunicipal da CIM do Tâmega e Sousa, Pedro Machado, assinala que "o mobiliário é um setor com uma marca muito forte na região", mas diz ser "evidente a inexistência, tanto a nível regional como nacional, de um centro tecnológico ou de um centro de valorização e transferência de tecnologia de apoio às indústrias".

O Centro de Tecnologia e Inovação das Indústrias da Madeira e do Mobiliário, explica a comunidade intermunicipal, será instalado em Paços de Ferreira, no distrito do Porto, e funcionará "em complementaridade com a Academia Profissional de Paços de Ferreira".

Refere-se ainda que será constituída uma associação que terá como sócios fundadores entidades públicas e privadas sem fins lucrativos ligadas ao setor, destacando-se as câmaras de Paços de Ferreira e Paredes.

Associação de Empresas de Paredes, Moveltex -- Centro de Competências e de Incubação de Empresas, Instituto Politécnico do Porto, Instituto Politécnico de Viseu, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho e Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência serão outras entidades fundadoras.