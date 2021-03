Travão aos despejos na pandemia não é automático

Casas em Lisboa. © Unsplash

O jornal Público escreve neste sábado, 20 de março, que a lei que concede proteção aos inquilinos durante a pandemia de covid-19, suspendendo os efeitos das ações de despejo e de cessação de contratos de arrendamento, não se aplica de forma automática. O jornal citado dois acórdãos - um do Tribunal da Relação do Porto e outro Tribunal da Relação de Lisboa - que só vinculam as partes envolvidas, mas que atestam que as ações de despejo não ficaram automaticamente suspensas com a publicação da Lei 1-A/2020 e as suas respectivas prorrogações e alterações.

O advogado Miguel Marques, especialista em questões de arrendamento, explicou ao jornal que no entendimento dos tribunais da Relação de Lisboa e Porto, a suspensão da acção de despejo "tem de ser precedida de uma avaliação do Tribunal". E só ele poderá determinar "se o despejo pode ou não colocar o arrendatário em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão de natureza social imperiosa".