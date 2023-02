UBBO reforça oferta de lazer com cinemas de luxo

O UBBO recebeu um investimento superior a dois milhões de euros nos últimos anos. © D.R.

O UBBO prepara-se para oferecer aos visitantes uma nova experiência de cinema. O centro comercial da Amadora vai dispor no fim do verão de uma área de mais de quatro mil metros quadrados dedicada em exclusivo à sétima arte, num modelo de luxo. Serão 11 salas, que permitirão instalar 981 pessoas em assentos reclináveis e espaçosos, e mesas individuais. O espaço entre as fileiras também será aumentado. As telas, o som e a tecnologia de projeção irão permitir uma experiência multissensorial, revelou o Eurofund, empresa proprietária do shopping. Os cinemas continuarão a ser explorados pela UCI, mas sob a marca UCI Luxe.

Esta aposta vem reforçar a oferta de lazer deste shopping resort que, no ano passado, bateu o recorde de 18,3 milhões de visitantes, avançou Eva Marin, diretora do centro. Este número de entradas representa um crescimento de 20% face ao período pré-pandémico (2019). Os lojistas viram também as suas vendas aumentar 22,2% no último exercício. A taxa de ocupação do UBBO está agora nos 95,6%, "registo tão positivo quanto significativo", sublinha a responsável. O centro comercial dispõe de 280 lojas, instaladas numa área de mais de 127 mil metros quadrados, onde pontificam marcas como a Inditex, Primark, Kiabi, H&M, Fnac, Worten, Holmes Place ou Auchan.

A estratégia do UBBO é ir mais longe do que o simples conceito de local de compras e, por isso, afirma-se como o único shopping resort do país. Como aponta Eva Marin, além de ser o único no que toca à dimensão - 280 lojas e restaurantes distribuídos por dois pisos e um parque de estacionamento coberto e gratuito com cerca de nove mil lugares - tem uma vasta e diversificada oferta de entretenimento.

Espaços como a Kidzania, parque temático lúdico e educativo onde as crianças podem brincar aos adultos, experimentando mais de 60 profissões, a Marvel Mission, o The Hood, onde são promovidas atividades, eventos e exposições de artistas emergentes, o Zero Latency, o Sould Park Jump, uma parede de escalada e um carrossel infantil, entre outros, visam conferir experiências de lazer diferenciadas ao público. A somar a estas opções, o visitante tem a possibilidade de assistir a programas multimédia transmitidos num ecrã LED permanente, com 130 metros quadrados e tecnologia de última geração.

Como diz a responsável, o UBBO é "mais do que um destino de compras". É um centro comercial onde "encontramos tudo o que precisamos ou desejamos do ponto de vista da moda, da tecnologia, da gastronomia ou serviços, bem como uma oferta sem igual de lazer". Este é o conceito de um shopping resort, "um espaço onde se vai para se divertir e, quem sabe, fazer compras", frisa Eva Marin.

Desde que abraçou o nome UBBO, o shopping já foi alvo de um investimento superior a dois milhões de euros. O mix comercial foi ajustado, o espaço da restauração remodelado e a zona onde ficava uma estrada com paragens de táxis e autocarros deu lugar à maior praça de entretenimento de um shopping no país, onde no inverno é instalada uma pista de gelo e no verão uma piscina com mais de 300 mil bolas para miúdos e graúdos.