Venda da Vic Properties serviu para saldar dívida de alemães

Vista sobre cenário finalizado da urbanização de luxo Prata Riverside Village, na zona do cais da Matinha, em Marvila, Lisboa. © VIC Properties

Dinheiro Vivo 10 Abril, 2023 • 08:50

A venda da Vic Properties, que detém as urbanizações Prata Riverside Village e Matinha, em Lisboa, bem como da Herdade do Pinheirinho, na freguesia de Melides, Grândola, foi anunciada 17 de março. Contudo, o negócio avaliado em mais de 670 milhões de euros consistiu, afinal, na entrega de dívida da alemã Aggregate - dona da promotora imobiliária - a credores, dá conta o Jornal de Negócios, que cita dados da Bloomberg, esta segunda-feira.

O acordo entre a Aggregate - que era acionista do gigante alemão Adler, na falência - e um grupo liderado por diversos investidores institucionais e pela atual equipa de gestão da Vic foi noticiado como uma venda de 100% do capital da promotora imobiliária.

No entanto, a operação representou, afinal, uma operação em que o AlbaCore Capital Group, a Mudrick Capital Management e a Owl Creek Asset Management, credoras da Aggregate, ficaram com a totalidade da dona dos empreendimentos Prata Riverside Village e a Matinha, ambos situados na zona ribeirinha de Lisboa, e o Pinheirinho, localizado entre a Comporta e Melides. E o que foi dado como valor do negócio - os mais de 670 milhões de euros - correspondeu, no final do dia, a uma redução do valor da dívida da Aggregate.