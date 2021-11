Vendas da Zome crescem 43% até setembro

© Eduardo Tomé/Global Imagens

A Zome, mediadora imobiliária portuguesa, registou um volume de negócios de 536,2 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, um crescimento de 43% face ao período homólogo.

A empresa mediou 4.298 transações, que resultaram uma faturação de 18,4 milhões de euros, um aumento de 52% face ao mesmo período do ano passado e que supera os 18,3 milhões de euros faturados em todo o ano de 2020, avança em comunicado.

O número de transações realizadas nos primeiros nove meses deste ano aumentou 34%.

"Chegamos ao final do terceiro trimestre com resultados incríveis", sublinha no comunicado Patrícia Santos, CEO da Zome. "Conseguimos, em apenas nove meses, superar os resultados de todo o ano de 2020", frisa ainda.

A Zome promoveu recentemente o seu evento anual, onde anunciou aos colaboradores o lançamento do Zome Ambition, em parceria com a EGOR, um programa para a criação de uma bolsa de talento interno e externo para futuras oportunidades.

"Oueremos que os nossos colaboradores sejam felizes nas funções que desempenham e que tenham a oportunidade de desempenhar outras funções se for essa a sua ambição", justifica Patrícia Santos.

A Zome tem atualmente mais de 1.200 colaboradores, repartidos por 24 hubs ibéricos (22 em Portugal e dois em Espanha), mais 47% do que em setembro de 2020. A empresa está a preparar a abertura de mais dois hubs nos próximos meses.