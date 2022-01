Vendas de casas em Lisboa e Porto atingem níveis recorde

© Artur Machado/Global Imagens

As vendas de casas em Lisboa e Porto atingiram um novo recorde em 2021. O ano encerrou com a transação de cerca de 17 500 fogos na capital, mais de 20% acima do registado em 2020, e um máximo da última década. No Porto, aumentaram 25% para cerca de 9500 casas, volume só observado em 2010.

Este dinamismo no mercado foi acompanhado de um crescente aumento dos preços, que inverteram os sinais de queda em Lisboa e de estabilização no caso do Porto, dados no primeiro trimestre de 2021. Segundo revela a Confidencial imobiliário, os preços das casas encerraram 2021 a apresentar subidas de 11,7% em Lisboa e 10,3% no Porto.

Em comunicado, a consultora destaca que desde o final de 2018, quando a variação anual atingiu 16%, que os preços não subiam tanto em Lisboa. Este incremento "inverte a tendência de desaceleração dos últimos quatro anos, que culminou numa valorização anual de apenas 3% em 2020", realça.

Segundo os dados do SIR - Sistema de Informação Residencial, o preço médio de venda das casas na capital atingiu os 3973€/m2 no ano passado, "um patamar recorde".

No Porto, a subida de preços manteve o ritmo verificado em 2020 - 10,3%. Estes aumentos nos dois exercícios marcados pela pandemia, "contrastam com o forte incremento dos preços nos anos pré-covid", aponta a consultora. Em 2019, os preços das casas no Porto subiram 19%. Ainda assim, voltaram a atingir um novo recorde, atingindo-se um valor médio de venda de 2687€/m2.