Vendas de casas em resorts disparam 30% na primeira metade do ano

Ombria Resort © D.R.

As vendas de casas em resorts cresceram 30% nos primeiros seis meses deste ano quando comparado com o semestre anterior, tendo o preço médio atingido os 3.928 euros por metro quadrado.

Este aumento de transações foi transversal a todas as regiões do país, mas o destaque vai para o eixo Albufeira-Loulé que agregou 45% das vendas efetuadas neste período, segundo revela o Índice de Preços de Resorts (SIR-Resorts), elaborado pela Confidencial Imobiliário em parceria com a Associação Portuguesa de Resorts (APR).

Na região algarvia Albufeira-Loulé, o preço médio das casas em resorts, tradicionalmente para segunda habitação, superou os 4.450 euros por metro quadrado.

"Com o processo do Brexit consolidado e o levantamento progressivo das restrições inerentes à pandemia, o mercado de resorts ganhou novo fôlego no primeiro semestre de 2021, confirmando a tendência de recuperação visível na segunda metade do ano passado", sublinha em comunicado enviado às redações a APR.

O preço das casas integradas em resorts voltou assim a crescer, registando um aumento de 2,7% face à última metade do ano de 2020 e de 8,6% face ao semestre homólogo. A valorização dos imóveis também inverteu a tendência de quebra, influenciada inicialmente pelo Brexit, e tanto nos últimos seis meses de 2020 como no primeiro semestre de 2021 observou-se uma subida homóloga de 5,3%.

Para Pedro Fontaínhas, diretor executivo da APR, "o mercado parece ter ganho confiança e acreditar na possibilidade de valorização. O mesmo se passa quanto à evolução das vendas, cujas expectativas estão agora em níveis bastante robustos, quando há um ano imperava o sentimento de que os preços iriam descer e a confiança de que as vendas iam crescer era bastante ténue".

Os britânicos continuam a ser a principal fonte de procura internacional para os resorts no eixo Albufeira-Loulé, com uma quota de 44% das compras por estrangeiros nos primeiros seis meses deste ano, mas perderam expressão face ao semestre anterior, quando concentraram 56% das compras.

A região algarvia cativou outros investidores estrangeiros, nomeadamente russos, que passaram a agregar 4% das vendas internacionais. E mercados já presentes reforçaram a sua presença, como o francês, que passou de uma quota de 2% para 8%, e o dos Países Baixos, de 10% para 15%.

Procura a crescer no Algarve e Comporta

No mesmo comunicado, João Richard Costa, diretor comercial e de marketing do Ombria Resort, no Barrocal Algarvio revela que as vendas das Viceroy Residences estão a superar as expectativas. Segundo adianta, as ferramentas digitais criadas para contornar as restrições de mobilidade impostas pelos governos para controlar a pandemia tornaram "possível que cerca de 70% dos compradores tenha decidido comprar remotamente, ou seja, sem visitar".

Já Pedro Rebelo Pinto, de West Cliffs, na Costa de Prata, diz notar-se "alguma pressão da procura por parte de clientes do norte da Europa, sobretudo por produto acabado, pronto a habitar ou a desfrutar em parte do ano".

Para Cristina Santos, da Engel & Völkers de Albufeira, "o Algarve mantém uma procura positiva, embora, devido aos constrangimentos das viagens, verificou-se uma desaceleração, o que contribuiu para uma estabilidade nos preços de mercado". No entanto, é de prever a breve trecho "uma ligeira subida nos preços".

Na zona da Comporta, a procura também se tem intensificado. Segundo Isabel Duarte, da Herdade da Comporta - Actividades Agro Silvícolas e Turísticas., esta região, ao conjugar o ambiente rural, pouca densidade populacional e de construção e outros atributos como praia e proximidade a Lisboa "tem sido um destino que tem percecionado um aumento da procura e, como consequência, dos preços".