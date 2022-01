Venderam-se 190 mil casas em 2021. Mais de 10% a estrangeiros

© Eduardo Tomé/Global Imagens

A venda de casas em Portugal atingiu novos recordes em 2021. Foram vendidas 190 mil unidades, num volume de transações da ordem dos 30 mil milhões de euros, revelou esta terça-feira a consultora imobiliária JLL.

Segundo a JLL, 2021 foi "o melhor ano de sempre", tendo-se registado um crescimento de 18% no volume de transações face a 2020 e de 12% face a 2019 - ano do pico do mercado residencial português.

Numa apresentação à comunicação social dos resultados de 2021 do mercado imobiliário português. a JLL adiantou que cerca de 90% das casas foram absorvidas pelo mercado doméstico e quase 11% por estrangeiros.

Este dinamismo do mercado deverá manter-se, tendo em conta a elevada procura por habitação dos portugueses. Contudo, alertou a consultora, há desafios pela frente.

Um dos problemas que enfrenta o mercado residencial é a escassez de oferta, que tem pressionado os preços das casas em alta. E essa tendência irá continuar, na medida em que o número de processos de licenciamento não dá resposta à procura.

Os desafios estendem-se também ao preço dos terrenos, aos custos de construção e à carga fiscal que incide sobre a habitação, fatores que têm também impulsionado o valor das casas e que tornam difícil responder à demanda da classe média, considera.

Neste capítulo, a JLL defende um maior alinhamento entre as entidades públicas e privadas, nomeadamente na agilização dos licenciamentos.

"Não dizemos que o Estado tenha de ser o provedor da habitação, mas dar condições para o desenvolvimento", disse Joana Fonseca, responsável por research da consultora.

Investimento comercial nos 2 mil milhões

O investimento comercial (escritórios, hotelaria, industrial & logística) atingiu, no ano passado, os 2,02 mil milhões de euros, dimensão que a JLL aponta como "normal do mercado imobiliário" português, embora 28% abaixo do verificado em 2020.

Segundo dados da JLL, 80% do investimento foi realizado por entidades estrangeiras, sendo que há a registar a estreia de seis novos players internacionais no mercado português.

A consultora acredita que o mercado continua a apresentar uma "forte atratividade quando comparado com outras alternativas de investimento" e realçou que "há muita liquidez" para investir em produto imobiliário.

Dos mais de dois mil milhões de euros investidos em 2021, 40% foram alocados ao produto escritórios, 35% ao que habitualmente se designa alternativos, 15% à hotelaria, 10% aos centros comerciais e 2% à indústria & logística. Este último segmento debate-se com falta de produto, diz a consultora.

Para a JLL, as oportunidades de investimento em 2022 centram-se nas residências seniores, produto que apresenta elevada carência, na construção para arrendamento acessível, nos data centers e também na hotelaria.