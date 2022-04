VIC Properties conclui mais um edifício do Prata Riverside Village em Marvila

Prata Riverside Village © DR

A VIC Properties, promotora imobiliária responsável por projetos residenciais em Portugal, concluiu a construção do Edifício West, no Prata Riverside Village, em Marvila, junto ao rio, Lisboa. Este é um projeto que conta com 107 apartamentos dos quais 95% foram vendidos durante a construção, refere a imobiliária em comunicado.

A cargo do arquiteto italiano Renzo Piano, o projeto dá enfoque à eficiência energética e mobilidade elétrica. A VIC Properties sublinha que os "apartamentos têm um sistema solar térmico com depósito para aquecimento de águas e estacionamento com carregador elétrico próprio".

A empresa imobiliária revela que "com a conclusão do West, a VIC Properties vai agora iniciar a construção do edifício Park, o que permitirá continuar a dar resposta à elevada procura pelo Prata Riverside Village".

O empreendimento Prata Riverside Village contempla vários edifícios. Já concluídos estão 175 apartamentos, pertencentes aos ediíficos The One., Riverside e West, sendo que destes 170 já estão vendidos.

O edifício Square, com conclusão prevista para o segundo semestre de 2022, é composto por 107 apartamentos e mais de 30% já foram comercializados. Há ainda o Urban, com 65 apartamentos, e que ficará pronto no início de 2023. Já foram vendidos mais de 55%.

O Chief Operating Officer da VIC Properties, Luís Gamboa, afirma que "este é mais um passo que concluímos com sucesso na nossa missão de requalificar e devolver a todos os cidadãos uma parte da cidade de Lisboa que durante muitos anos esteve abandonada. Além dos espaços verdes e de lazer que já estão à disposição de todos que vivem, trabalham ou visitam Marvila, o Prata Riverside Village tem promovido diversos eventos".