Vogue Homes lança pilar de atuação dedicado a fundos de investimento

A Vogue Homes, promotora imobiliária portuguesa, lançou um novo pilar de atuação exclusivamente dedicado a fundos de investimento, com o objetivo de distinguir a sua atividade em duas áreas de negócio distintas, anunciou esta quinta-feira a empresa. "Vogue Capital" surgiu no âmbito de uma análise de mercado e vem reforçar a estratégia de reposicionamento da marca para 2022.

"Com esta separação das duas áreas de negócio que anteriormente se misturavam, permite-nos de uma forma mais eficiente, não só apresentar uma oferta única e exclusiva junto dos nossos tradicionais clientes/investidores, assim como de angariação de potenciais novos cliente", afirma Joaquim Lico, CEO da Vogue Homes.

De acordo com a empresa, este novo pilar tem como objetivo aconselhar e angariar capital para investimento no mercado imobiliário, "auxiliando investidores portugueses e estrangeiros que procuram investimentos com atrativas rentabilidades, associados à solidez e segurança que esta classe de ativos confere", através da apresentação das melhores recomendações, "sustentadas no track record da 'Vogue Homes Fine Living', com atuação no segmento premium".

Em parceria com a Quadrantis Capital, a Vogue Capital lançou ainda o "POF" (Portugal Opportunity Fund), um fundo de capital de risco dirigido a investidores estrangeiros que queiram ter acesso ao programa Golden Visa de forma segura. "Cada investimento aconselhado é realizado com a consciência e competências necessárias para garantir a sua viabilidade e maximizar o seu potencial", conclui o responsável.