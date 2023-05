Volume de negócios da imobiliária Zome sobe 24% e soma 218 milhões de euros no 1.º trimestre

© DR.

O volume de negócios da imobiliária Zome aumentou 23,8% para 218 milhões de euros no primeiro trimestre, face ao mesmo período de 2022, tendo as 1343 transações mediadas resultado numa faturação de 6,77 milhões de euros, mais 11%.

Em comunicado, a mediadora portuguesa destaca a "trajetória de crescimento acelerado" com que iniciou 2023, ano em que assinala o seu quarto aniversário.

"Depois de ter terminado o ano de 2022 com um volume de negócios superior a 1.000 milhões de euros e ter duplicado a sua rede, a Zome iniciou 2023 de forma positiva", refere, salientando que, "em apenas três meses, foram mediadas 1.343 transações, o que representou uma faturação de 6,77 milhões de euros, mais 11% do que no período homólogo", enquanto as transações de imóveis acima de 500 mil euros cresceram 39,1%.

Citada no comunicado, a presidente executiva (CEO) da Zome destaca o "crescimento significativo" da empresa nos últimos anos, "num contexto altamente desafiante para o setor da habitação".

"Isso ficou, mais uma vez, evidente nos primeiros três meses de 2023. Acreditamos que, nos próximos meses, a trajetória continuará a ser muito positiva", afirma Patrícia Santos.

A presidente da Zome aponta como principais objetivos estratégicos para 2023 "o reforço nas áreas de formação e da aposta da tecnologia, reforçando a componente de 'e-learning', da formação e desenvolvimento de carreiras dos consultores".

Em março deste ano, a Zome anunciou a abertura do primeiro 'hub' no metaverso, tornando-se na "primeira mediadora imobiliária portuguesa a ter uma unidade de negócio nesta plataforma de realidade virtual", no âmbito da sua ambição de "estar na vanguarda das tendências do setor".

A empresa tem atualmente cerca de 1.800 colaboradores e 44 'hubs' ibéricos, pretendendo, este ano, superar os 50.

Em janeiro, a Zome foi, pelo segundo ano consecutivo, galardoada com o Prémio Cinco Estrelas, na categoria de "Melhor Rede de Franchising".

A Zome foi criada em 2019, na sequência da fusão entre a KW Business e a KW Prime, tendo em 2022 mediado um volume de negócios superior a 1.000 milhões de euros em mais de 5.700 transações, que originaram uma faturação de 27,5 milhões de euros.