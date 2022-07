Zome com volume de negócios 353,5 milhões de euros no primeiro semestre

© Gerardo Santos/Global Imagens

A mediadora imobiliária portuguesa Zome registou um volume de negócios de 353,5 milhões de euros no primeiro semestre, um valor que representa uma subida homóloga de 12%. Nestes seis meses, destaca-se o aumento da faturação dos hubs, que atingiu os 12,1 milhões de euros, com um total de 2.891 transações mediadas, traduzindo-se num crescimento homólogo de 16%.

Em comunicado, a Zome explica que aumentou aproximadamente 40% na rede de hubs, em comparação ao mesmo período do ano passado. Atualmente, a empresa conta com 34 hubs ibéricos (32 em Portugal e dois em Espanha) e quer alcançar 50 ainda este ano.

"É mais um início de ano fantástico, que nos orgulha, e que reflete o investimento que temos vindo a fazer no desenvolvimento dos nossos colaboradores para continuarmos a oferecer as melhores soluções a quem nos procura", afirma a CEO da Zome, Patrícia Santos.

A responsável acrescenta que há "um sentimento de dever cumprido quando, no final do primeiro semestre, verificamos que os nossos consultores, em média, conseguem que o dobro dos proprietários confiem os imóveis para serem vendidos, quando comparado com a média dos consultores da maior rede a operar em território nacional".

Nos primeiros três meses deste ano, a mediadora imobiliária abriu 11 hubs em terras portuguesas, o que representa um aumento de cerca de 50% comparado com o período homólogo. Nos meses em questão, também marcou presença fora de Portugal Continental e ilhas.

"[Nos] primeiros seis meses do ano, é importante destacar a expansão da nossa rede, com a abertura de mais 25 hubs e um aumento da faturação em cada unidade de negócio, que demonstra bem a ambição que temos em crescer e continuar por todo o país", conclui Patrícia Santos.