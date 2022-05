Zome estreia transações imobiliárias em criptoativos na Europa

Patrícia Santos, CEO da Zome. © D.R.

A Zome acaba de realizar a primeira operação de venda em criptoativos na Europa, sem necessidade de conversão para euros antes do ato da escritura. O negócio envolveu um apartamento T3, em Braga.

A mediadora imobiliária montou a operação com a sociedade de advogados Antas da Cunha ECIJA e outros parceiros do Crypto Valey, na Suíça, avançou esta sexta-feira em comunicado.

"A primeira transferência de um ativo digital para um ativo físico - uma casa -, sem qualquer conversão para euros, na Europa, foi concretizado com um apartamento T3, em Braga", diz a nota enviada às redações..

"Sabemos que o futuro da mediação passará pelos criptoativos, por isso acreditamos que esta transação dará início a todo um novo mundo de possíveis negócios", afirma Carlos Santos, Chief Technology Officer da Zome.

A Antas da Cunha ECIJA foi responsável pela construção da operação, do enquadramento fiscal, e da conformidade do negócio no que diz respeito às regras preventivas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

A operação teve em conta a identificação dos intervenientes, o processo de compliance e a rastreabilidade da origem dos criptoativos, para assegurar a legitimidade dos bens digitais antes da transação imobiliária.

"Este tipo de negócios terá um incremento exponencial e Portugal está a dar sinais muito promissores em termos de economia digital, por isso consideramos que esta operação pode ser uma grande oportunidade de crescimento e de criação de valor", diz Nuno da Silva Vieira, advogado e sócio responsável pela área de prática de Legal Intelligence da Antas da Cunha ECIJA.

O formato em que a escritura pública decorreu, teve por base o recém-aprovado Código Notarial, liderado pelo Bastonário dos Notários em Portugal, Jorge Silva, que realizou esta primeira escritura pública em Portugal e na Europa.

No ano passado, a Zome mediou um volume de negócios de 763,4 milhões de euros em mais de 5.800 transações, que originaram uma faturação de 24,8 milhões de euros.