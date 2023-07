Zome garante crescimento de 67% em angariações

Patrícia Santos, CEO da Zome. © André Rolo/Global Imagens

A Zome registou no primeiro semestre deste ano um crescimento homólogo de 67% no número de angariações, anunciou a mediadora imobiliária portuguesa. "Cada vez mais clientes nos confiam o seu imóvel para venda", afirma em comunicado Patrícia Santos, CEO da marca.

Nos primeiros seis meses de 2023, a Zome garantiu uma faturação de 13,6 milhões de euros, com 2877 transações. Na nota enviada às redações, a mediadora dá conta que "fechou o primeiro semestre do ano com um crescimento de mais 10,66%". O volume de negócios mediados atingiu os 499,5 milhões de euros.

No período em análise, a imobiliária destaca também o aumento de transações de imóveis acima dos 500 mil euros, o que reforça o seu posicionamento num segmento com maior poder de compra.

Patrícia Santos realça ainda a menor exposição dos clientes ao financiamento bancário neste semestre. "Só 70% dos nossos clientes necessitam" de crédito, diz.

A empresa tem 44 hubs ibéricos e pretende, este ano, superar o marco dos 50 espaços.

No ano passado, mediou um volume de negócios superior a mil milhões de euros, que originaram uma faturação de 27,5 milhões. Colaboram atualmente com a Zome mais de 1800 pessoas.