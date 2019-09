Imovirtual lança academia para profissionais do setor

O portal imobiliário Imovirtual lançou um programa de formação dedicado aos profissionais do setor. A Academia Imovirtual é um evento gratuito e conta com um orador que irá partilhar dados sobre o mercado, promovendo o debate e sugerindo dicas para ajudar os consultores a obter melhores resultados.

“Nesta fase, as cidades contempladas por este projeto são Lisboa, Faro, Porto e Braga. Mas o nosso objetivo é fazê-lo chegar a outras regiões do país”, indica Ricardo Fefebaum, head de Real Estate do Imovirtual. “Desde a primeira edição da Academia Imovirtual tivemos mais de 500 participações e os consultores presentes têm destacado a relevância deste tipo de iniciativa, considerando-a mesmo essencial quer a nível de informação, quer a nível de networking.”

Esta formação já existia sob o conceito de workshop. Agora, de “cara lavada”, o programa mantém o conceito base para ambiciona crescer e aproximar-se do público-alvo.”A nível de público, abdicamos da segmentação de agências por dimensão, sendo que, em vez de criarmos eventos separados, abrangemos um maior número de agências/consultores numa só formação.”

Os próximos eventos da Academia Imovirtual realizam-se a 23 de outubro, em Lisboa, e a 12 de novembro, em Braga. Os interessados devem inscrever-se previamente.