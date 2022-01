Imovirtual vence Prémio Cinco Estrelas para plataformas de imobiliário

© Direitos Reservados

O Imovirtual venceu pela sétima vez o prémio Cinco Estrelas na categoria de Plataforma de Classificados dedicada ao Imobiliário, com uma satisfação total obtida de 76,4%, num processo de avaliação que envolveu 1.605 consumidores, foi anunciado.

De acordo com um comunicado enviado às redações, o Imovirtual obteve as classificações mais elevadas em diferentes critérios de classificação, incluindo satisfação e experimentação, preço-qualidade, intenção de recomendação, confiança na marca e inovação.

"É um orgulho sermos pela sétima vez selecionados como marca vencedora dos prémios Cinco Estrelas, sobretudo por sermos uma marca 100% portuguesa e com 10 anos de experiência no mercado", referiu a diretora de marca do Imovirtual, Sylvia Bozzo, citada na mesma nota.

Empresa indica que, ainda, em comunicado, que tem vindo a aumentar a sua representatividade e posicionamento no mercado. "Tal é visível com o crescimento de 105% do número de visitas mensais nos últimos 6 anos para mais de 6 milhões, registando ainda no ano passado mais de 12 milhões de visitantes únicos", sublinha.