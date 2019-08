Imperial Brands compra 20% da maior empresa de canábis do mundo

A Imperial Brands, gigante britânica de produtos de tabaco, adquiriu 20% da maior empresa de canábis do mundo, a canadiana Auxly. O negócio, avaliado em mais de 80 milhões de euros, inclui a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos.

A parceria vai dar à empresa canadiana acesso exclusivo à tecnologia vaping MyBlu. Para Matthew Phillips, diretor de desenvolvimento da Imperial, “este investimento vai permitir mais opções para crescimento futuro e baseia-se numa aposta que se iniciou no ano passado na Oxford Cannabinoid Technologies. Os recursos e capacidades da Auxly, incluindo fortes credenciais em ciência e desenvolvimento de produtos, tornam-na numa parceira ideal para a Imperial no mercado legal da canábis”, nota em comunicado de imprensa.

“A canábis legalizada é um setor adjacente altamente regulado ao tabaco. Após uma extensa avaliação do mercado canadiano, a Imperial selecionou a Auxly como parceira devido ao alto calibre dos seus ativos, pessoas e capacidades”. A companhia afirma que o investimento permitirá que o plano de negócios da Auxly acelere, “antes da mudança regulamentar significativa que se vai dar no mercado canadiano de canábis no próximo mês de outubro”.

A Imperial Brands, fundada em 1901, está em Portugal desde 2006 e em mais 160 países, sendo líder mundial nos segmentos de charutos, cigarrilhas, cigarros eletrónicos e tabaco de enrolar. É o quarto maior fabricante de produtos de tabaco.