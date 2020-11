Imperial investe 3 milhões para reforçar produção de tabletes

Manuela Tavares de Sousa, CEO da Imperial, com esperança nas vendas natalícias. © Adelino Meireles/Global Imagens

A Imperial, a maior fabricante portuguesa de chocolates, investiu três milhões de euros numa nova unidade industrial para produção de tabletes, projeto que lhe permite aumentar em 30% a capacidade produtiva naquele que é o maior segmento de mercado dos chocolates a nível mundial.

O investimento, "estratégico para o plano de crescimento da empresa, decorreu em plena crise pandémica e, desde setembro, entrou em velocidade cruzeiro", adiantou Manuela Tavares de Sousa, CEO da Imperial.

A nova unidade integra uma linha de moldação e embalagem, além de um armazém de materiais. Como sublinhou a gestora, "foi um investimento de grande envergadura e de vanguarda", que implicou o fabrico de máquinas customizadas. Com este projeto, que permite à empresa assegurar uma produção de tabletes da ordem das cinco mil toneladas/ano, a Imperial ganhou capacidade para responder aos planos de expansão em Portugal e nos mais de 50 mercados para onde exporta.

Alternativa online

Esta aposta no incremento da produção de tabletes concretizou-se na altura certa para as marcas Regina, Jubileu e Pantagruel. Como sublinhou a administradora, neste ano, regista-se "um crescimento acentuado no consumo de tabletes e nos produtos para culinária", uma tendência que se justifica pelo confinamento dos consumidores. A título de exemplo, revelou que a marca Pantagruel, líder em Portugal no segmento culinária, com 33% de quota de mercado, aumentou em 50% as suas vendas entre os meses de março e setembro. "E continua a verificar-se essa procura, mesmo agora em campanha de Natal", frisou.

O Natal é a segunda melhor época do ano para a Imperial, com um peso da ordem dos 30% nas vendas, só ultrapassado pela Páscoa, que vale 35%, devido à liderança da fabricante portuguesa no mercado das amêndoas com chocolate. Por isso, a empresa de Vila do Conde já está a abastecer as grandes cadeias de distribuição com os seus habituais produtos natalícios, mas também com novidades preparadas especialmente para as festas do fim do ano. Como adiantou Manuela Tavares de Sousa, "este ano, está a verificar-se uma antecipação das campanhas de Natal na grande distribuição pois há o receio, fundamentado e legítimo, que o nível de restrições devido à pandemia venha a ser reforçado e a condicionar a circulação das pessoas".

A empresa ainda não registou "nenhum decréscimo nas compras da grande distribuição", que começou a abastecer-se já no final de setembro, mas ainda se está no início da época. "Há todo um clima de incerteza, não podemos saber como vai terminar a campanha, como vai ser a rotação do produto", afirmou. Neste contexto, e antecipando eventuais limitações de circulação por causa da pandemia, apostou na presença em mais de 20 pontos de venda online.

Inovações

Apesar das incertezas, a Imperial preparou umas surpresas para a época, como uma nova referência da marca Pantagruel, as pepitas 100% cacau e um kit Mini Chef Pintarolas, numa parceria com a Ambar, a que se somam as tradicionais fantasias e os bombons.

A Imperial tem também apostado na introdução de produtos mais saudáveis, procurando seguir as novas tendências dos consumidores, como são exemplo os chocolates 99 e 100% cacau das marcas Jubileu e Pantagruel, os chocolates sem açúcar e com proteína da Regina, os vegan, entre outros.

A Imperial fechou o último exercício fiscal, que terminou a 30 de junho, com um volume de vendas de 33 milhões de euros, ligeiramente acima ao registado no ano anterior. Segundo a gestora, até final de fevereiro, a empresa estava com um crescimento de 10%, mas "as circunstâncias adversas da pandemia", que impactou negativamente a Páscoa e também as exportações, acabaram por quase anular esse incremento.