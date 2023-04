Impetus comprou a totalidade do capital da tecnológica Edaetech

Ricardo Figueiredo, CEO da Impetus © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

A Impetus anunciou a compra da totalidade do capital da Edaetech, empresa de engenharia e tecnologia especializada em maquinagem e no fabrico de componentes metálicos, com especial destaque para a indústria automóvel e aeronáutica. Localizada em Fão, Esposende, onde a Impetus tem também a sua sede, a Edaetech era detida em 40%, desde a sua génese, pelo grupo têxtil, que agora reforçou a sua posição, comprando os restantes 60%.

"Desde 2002, data de fundação da Edaetech, que o Grupo Impetus investe nesta empresa de engenharia. A aquisição da totalidade da estrutura acionista, reforça a colaboração e evidencia a aposta do grupo em setores que vão além da indústria têxtil", refere o grupo, liderado por Ricardo Figueiredo, em comunicado.

Neste novo ciclo da Edaetech, a Impetus pretende "reforçar a sua posição no mercado e o compromisso global" com todos os parceiros de negócio, tirando partido de uma "estrutura acionista forte, sólida e comprometida com o futuro", sublinha, ainda.

Fundada em 1973, por Emília e Alberto Figueiredo, pais do atual CEO, a Impetus é conhecida sobretudo pela roupa interior e de conforto que produz, tendo fechado 2022 com vendas de 50 milhões de euros, um aumento de quase 25% face ao ano anterior. Mas atua já em diversos outros setores, como a imobiliária, os seguros, a farmacêutica e a engenharia. Com a Edaetech, o grupo passa a ser constituído por mais de 10 empresas e dá emprego a mais de mil pessoas.