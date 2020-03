Impostas medidas de distanciamento em restaurantes e bares

A Assembleia da República impôs hoje medidas de distanciamento social e redução em um terço da capacidade dos espaços de restauração e cafetarias e restringiu, nos serviços, a realização de reuniões presenciais para fazer face ao novo coronavírus.

Veja o Mapa interativo que mostra a propagação do coronavírus pelo mundo

Estas são algumas das medidas decididas hoje pelo secretário-geral da Assembleia da República, Albino de Azevedo Soares, num dos dois despachos publicados, considerando o plano de contingência do parlamento para a Covid-19, as orientações da Direção-Geral da Saúde, as medidas implementadas pelo Governo e ainda “os princípios da prevenção e da precaução, que visam evitar o risco conhecido e o risco potencial”.

Assim, foi decidida a “aplicação imediata aos espaços de restauração e cafetarias da Assembleia da República das medidas de distanciamento social e redução em um terço da capacidade”. Foi também estabelecida a redução para metade da capacidade dos elevadores, com a recomendação do seu uso “ao estritamente necessário”.

Outra das decisões foi, no âmbito dos serviços, a restrição da realização de reuniões presenciais, “com entidades externas ou reuniões internas”, devendo ser dada preferência a reuniões à distância.

A atividade de rotina do Gabinete Médico e de Enfermagem foi também suspensa temporariamente, passando a ser atendidas apenas “situações agudas”, além das “situações suspeitas de infeção respiratória aguda”, as quais devem ser encaminhadas “imediatamente para as áreas de isolamento”.

Receitas para doentes crónicos são asseguradas por via eletrónica e mantém-se o apoio telefónico permanente para a triagem, despistagem e encaminhamento de casos suspeitos de Covid-19.

De acordo com o outro despacho também hoje publicado, a Assembleia da República decidiu dispensar os funcionários inseridos em grupos de risco e promover o trabalho à distância e a rotatividade dos seus efetivos.

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, convocou para hoje uma conferência de líderes para discutir “medidas excecionais” a tomar no parlamento face à pandemia do novo coronavírus, “com consequências nos agendamentos previstos”.

De acordo com a convocatória a que a agência Lusa teve acesso, a reunião está marcada para as 19:00.

A conferência de líderes parlamentares tem como ponto único as “medidas excecionais a tomar na Assembleia da República face à pandemia do COVID?19 e às recomendações oficiais, com consequências nos agendamentos previstos”.

O número de infetados com o novo coronavírus ronda as 164 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 141 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados.

