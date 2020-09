Imprensa regional aguarda apoio do Estado aos media e pede intervenção da tutela

Quatro meses depois do anúncio de 15 milhões na compra antecipada de publicidade institucional do Estado aos media, a imprensa regional e local ainda aguarda a chegada do dinheiro previsto no único mecanismo de apoio direto aos media criado pelo Governo. Dos 15 milhões a imprensa regional e local iria receber 25%, ainda não chegou. A Associação Nacional de Imprensa Regional pela intervenção da tutela.

A imprensa Regional e local “há mais de quatro meses aguarda o recebimento do valor da compra antecipada de Publicidade do Ratado, anunciada pela Senhora Ministra da Cultura em abril passado e, supostamente, para apoiar os nossos jornais na fase mais difícil da pandemia”, refere a Associação Nacional de Imprensa Regional num oficio enviado a Nuno Artur Silva, Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média.

Uma situação que está a causar “grande frustração” no sector. “Queremos acreditar, Senhor Secretário de Estado, que uma intervenção firme de V. Exa pode ter como resultado o cumprimento da vontade da Senhora Ministra e de V. Exa de fazer chegar o dinheiro a quem está prometido”, solicitam.

“Muitos dos nossos jornais tiveram de se socorrer de empréstimos, acreditando no pagamento célere do valor prometido. Alguns tiveram que reduzir tiragens, páginas e até suspendido a publicação a aguardar esse apoio. Para além do importante valor pecuniário, tinha constituído e constitui um incentivo aos difíceis esforços da frágil IRL”, lamentam.

Dos 15 milhões a imprensa regional e local iria receber 25%, sendo o restante distribuído por grupos de media como Media Capital, Impresa, Global Media Group (o dono do Dinheiro Vivo), Cofina, Público, Observador e Eco. Estes dois últimos meios rejeitaram o apoio atribuído.