Impresa com lucros de 3,3 milhões de euros no primeiro semestre

Francisco Pedro Balsemão © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

A Impresa - empresa que detém os órgãos de comunicação social SIC e o Expresso - obteve lucros de 3,3 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano. Este valor reflete uma subida de 1.776% face aos primeiros seis meses de 2020, época em que obteve um resultado líquido de cerca de 178 mil euros, de acordo com a informação prestado ao regulador do mercado de capitais, a CMVM.

A dona da SIC e do Expresso obteve receitas totais de 91,9 milhões de euros, mais 17,4% do que no primeiro semestre de 2020. As receitas do segmento de televisão foram as que mais contribuíram para as receitas totais, com o grupo a obter pouco mais de 80 milhões de euros em receita neste segmento, um crescimento de 18,9% face ao período homólogo do ano passado.

O EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do grupo superou os 10,8 milhões de euros, registando um acréscimo de 30% relativamente ao período homólogo. Já os custos operacionais da Imprensa - sem considerar amortizações, depreciações, provisões e perdas por imparidade em ativos não correntes -, subiram 15,9% para 81,1 milhões de euros.

"A 30 de junho de 2021, verificou-se um decréscimo da dívida líquida em 8,7%, para 154,4 milhões de euros, o que representa uma redução de 14,7 milhões de euros relativamente ao período homólogo", pode ler-se no comunicado presente no site da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários.