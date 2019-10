Impresa duplicou lucro nos primeiros nove meses de 2019

A Imprensa registou um resultado líquido de 2,9 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2019, um crescimento de 101,9% face ao período homólogo. Este é o melhor resultado líquido da Impresa em cinco anos, desde o ano de 2014, indica o grupo dono da SIC em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Até setembro, o EBITDA atingiu os 14,8 milhões de euros, representando um ganho de 17,7%.

As receitas totais do grupo atingiram os 130 milhões de euros, um crescimento de 4%. Só na SIC, as receitas publicitárias cresceram 6,2%, atingindo os 72,9 milhões de euros.

No que diz respeito a audiências, entre janeiro e setembro deste ano, a SIC lidera, no universo dos canais generalistas, com uma média de 19,2% de share, em dados consolidados, valor superior em 2,5 pontos percentuais ao do período homólogo de 2018. Considerando apenas o terceiro trimestre, o canal televisivo consolidou a liderança no prime time que conquistou no trimestre anterior, alcançando um share de 22,3%.

De acordo com o relatório divulgado, o Expresso continua a ser o jornal mais vendido em Portugal, com uma média de 83 mil exemplares vendidos, de acordo com dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT). O semanário é também a publicação portuguesa líder na circulação digital paga, vendendo, em média, mais de 26 mil exemplares por edição.

A dívida remunerada líquida atingiu 179,1 milhões, uma diminuição de 10,5 milhões de euros face ao homólogo.

“A liderança da Sic e do Expresso contribuiu para um crescimento nas receitas, incluindo as publicitárias, bem como para um aumento de 17,7% no EBITDA”, refere Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa. “Por tudo isto, estamos convictos de que vamos melhorar os nossos resultados em 2019, aumentando não só o EBITDA como ainda os resultados líquidos, e mantendo igualmente a tónica na redução da dívida, que caiu 10,5 milhões de euros neste período.”